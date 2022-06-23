Мама і донька, які втратили ноги під час обстрілу Краматорська, поїхали на протезування в США

Сім'я Степаненків вирушає на протезування в США. Дівчинка та її мама втратили кінцівки під час обстрілу вокзалу Краматорська.

Сім'я Степаненків з невеличкого селища Нью-Йорк на Донеччині поїхала на реабілітацію в США, повідомив мер Львова Андрій Садовий. Певний час сім'я перебувала у міській дитячій лікарні Львова.

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Після лікування сім'я хоче повернутись додому

Наталя з дітьми потрапили під обстріли на вокзалі в Краматорську. Донька Яна втратила обидві ноги, мама залишилась без однієї. Однак дівчата стали незламними. Тепер сім’я вирушає на протезування до США, їх погодилася прийняти клініка у Сан-Дієго.

11-річна Яна зізнається, що мріє після лікування повернутись додому. Садовий зазначив, що саме тому у Львові будують Національний реабілітаційний центр UNBROKEN. Аби українці, які постраждали від російської агресії, могли повернутись в Україну і тут продовжити реабілітацію.

Степаненки вирушають на лікування до США / Фото ЛМР:

До речі, маленька Софія з Бучі втратила руку та маму. Дівчинка вже 3 місяці страждає від фантомного болю та потребує допомоги. Зараз вона перебуває в Римі, і теж потребує протезування. Коли вона носитиме протез, фантомні болі мають стихнути, і дитина навіть зможе одягатися сама.

Обстріл вокзалу у Краматорську

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