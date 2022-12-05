Трафік через Маріуполь шалений, – Андрющенко розповів про активний рух російської техніки

Після окупації Маріуполя ворогом, він перетворився на артерію з постачання різного озброєння до Криму, Херсонщини та Донеччини. Трафік на цьому напрямку такий шалений, що з в'їзду до Маріуполя з боку Росії та до виїзду з міста у будь-який напрямок – щільний затор.

Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, найменш навантажений напрямок у бік Донецька, найбільш – у бік Запоріжжя, тобто в напрямку Криму.

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Техніку і зброю росіяни перевозять цивільними фурами

Він зазначив, що на цих шляхах шалені черги, багато вантажівок.

"Що найгірше, значну кількість військової техніки та боєкомплектів окупанти почали перевозити цивільними автівками, фурами, аби не привертати уваги. Але через цей потік наші джерела бачать, що там відбувається", – наголосив радник.

Нові постачання – на Донецькому напрямку

Андрущенко зауважив, що минулого тижня найбільш військово навантаженим був напрямок у місто Пологи.

Однак там щось таке відбувається, що навіть обладнання з військового шпиталю звідти перевезли вже до Маріуполя,

– розповів він.

Радник міського голови Маріуполя зазначив, що з п'ятниці відбувається переміщення техніки вже на Донецький напрямок. У вантажівках, які йдуть з Росії перевозяться військові, а також паливо, боєкомплекти.

"Це не внутрішні переміщення тих, хто був відведений з Херсону, – це нові постачання. І зараз здебільше на північ Донецької області", – наголосив Андрющенко.

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