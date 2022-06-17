У Маріуполі люди звертаються до лікарень з симптомами холери, — Андрющенко

17 червня 2022 , 11:24
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Андрющенко Time

У Маріуполі щодня по 10 – 15 людей звертається із симптомами холери чи дизентерії. Вони скаржаться на діарею, рвоту та головний біль.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на джерела з кола колаборантів.

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При цьому він зазначив, що немає ні реагентів для тестування людей, ні антибіотиків, адже окупанти все вивезли. Замість лікування – людей відправляють додому.

Окупанти обмежили спілкування с маріупольцями по лікарнях. В лікарні №2, де на стаціонарі російські військові, від позавчора вони не відвідують спільну їдальню. Все окреме,
– розповів Петро Андрющенко.

"На Лівобережжі вчора помічено кортеж Міжнародного Червоного Хреста, який привіз 4 фури гуманітарки. Сподіваємось, що через відкритий доступ МЧХ втрутиться в ситуацію", – додав радник міського голови Маріуполя.

За його словами, самі окупанти нічого не роблять. Навіть не введено заборону на продаж живої риби, як одного з найбільших ризиків захворювання.

Крім того, Петро Андрющенко розповів, що не тільки біда з холерою. Інсулін для людей, які хворі на цукровий діабет, низької якості та в недостатньому обсязі. Його джерела кажуть про раптове зростання ампутацій кінцівок у цих хворих, адже щодня не менш двох операцій.

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Автор: Марія Лелека