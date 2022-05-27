Маріупольці просто виживають, – радник мера розповів про жахи окупованого міста
27 травня 2022 , 20:35Читать новость на русском
Російська окупаційна влада досі тримає Маріуполь у блокаді. Вони навіть змушували маріупольців розбирати наслідки російських бомбардувань.
Однак самі містяни не погоджуються на те, щоб розбирати завали та тіла. Разом з тим, життя маріупольців, які зараз залишились у місті – нестерпне. Про це 24 каналу повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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Жахи окупованого Маріуполя
Він розповів, як зараз виглядає життя маріупольця.
- Це черги за питною водою, потім черги за "гуманітарною допомогою".
- Або ж треба знайти щось, що можна виміняти на їжу у торговців, які заїжджають безпосередньо з Росії або з тимчасово окупованих територій Донецької області.
- Потім спроби приготувати цю їжу на вулиці.
Так минає день за днем. Ми розуміємо, що люди просто виживають. Назвати це життям неможливо,
– заявив Андрющенко.
Він також назвав це середньовіччям, у якому опинилось місто, яке ще три місяці тому було сучасним та європейським.Довідка. Ще приблизно 150 – 170 тисяч людей залишаються у заблокованому місті. Через відсутність води та санітарії, за прогнозами ВООЗ, можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою.
Як живе Маріуполь під окупацією росіян
- Ще від початку повномасштабної війни росіяни безперервно бомбардували Маріуполь. Лише за три місяці війни російські військові вбили щонайменше 22 тисячі маріупольців.
- Довкола Маріуполя розташовано щонайменше три місця масових поховань. Українські захисники розповідали, що там може бути поховано до 10 тисяч людей. Про це свідчать кадри з супутника.
- Після евакуації поранених українських військових з "Азовсталі", у Маріуполі окупанти розпочали фактичну анексію. Бойовики роздають російські паспорти місцевому населенню. Також війська агресора продовжують депортувати українців. За одну добу через "фільтраційні" табори проходить приблизно 300 маріупольців.
- Також відомо, що окупаційна влада проводить заходи з пропаганди в місті. Російські окупанти навіть вирішили завезти так звану "гуманітарну допомогу" з території Росії. Однак навіть тут не обійшлося без цинічності. Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що потім її продають в магазинах.
- Тож припускають, що Росія не планує розвивати Маріуполь, як і тимчасово окупований Крим. Цілком ймовірно, що в планах Кремля зробити з Маріуполя військову базу.
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