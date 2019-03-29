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      Маріупольців попередили про шум у місті: сусідство із "Азовсталлю" знову дає про себе знати

      124 Читать новость на русском
      "Азовсталь"
      "Азовсталь" / фото з відкритих джерел

      Жителів Маріуполя попередили про "незначне підвищення рівня шуму" через діяльність металургійного заводу "Азовсталь". Так, незручності триватимуть з 29 березня по 12 квітня.

      Саме в цей час на "Азовсталі" будуть проводити роботи з перенесення скидного трубопроводу доменної печі №2, передають у міській раді Маріуполя.

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      Виконання технологічної операції по скиданню повітря для перенесення трубопроводу доменної печі вестимуть без глушника. Клапан протягом доби буде відкриватися на 10 хвилин.

      Це викликатиме короткочасне та незначне підвищення рівня шуму на підприємстві і в місті. Заходи, що проводяться безпечні та не впливають на стан навколишнього середовища,
      – мовиться у повідомленні.

      Зазначимо, що діяльність меткомбінату у березні вже викликала паніку серед маріупольців. Так, 17 березня люди чули звуки вибухів та бачили яскраве сяйво, що переплутали із пожежею, над "Азовсталлю". Усе це відбувалося пізно ввечері, жителі Маріуполя ділилися знімками та відео, на яких видно і дивне світіння, і чути звуки вибухів.

      Тоді у прес-службі групи компаній "Метінвест" запевнили, що на металургійному заводі "Азовсталь" не було ніякої пожежі та вибухів, натомість там відбулася абсолютно штатна, контрольована ситуація.


      Заграва над "Азовсталлю", яка налякала маріупольців 17 березня

      Своєю чергою, активіст з питань екології, депутат міськради Маріуполя та голова постійної комісії соціального захисту та охорони здоров'я Максим Бородін в ефірі 24 каналу розповів, що загоряння на "Азовсталі" трапляються часто. За його словами, будь-які викиди у Маріуполі є шкідливими, але у цьому разі питання стоїть так: наскільки та яка їхня кількість.

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      Теги: Новини України Новини Маріуполя Екологія
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