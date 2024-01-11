Донька Путіна дала рідкісне інтерв'ю: цинічно заявила, що Росія цінує людське життя
Джерело:The Moscow Times
Дочка Путіна Марія Воронцова вирішила дати інтерв'ю московській організації. У ньому наслідниця російського президента цинічно заявила, нібито Росія цінує людське життя.
Владімір Путін публічно не визнавав Воронцову та її молодшу сестру Катерину Тихонову своїми доньками, однак у той же час він не заперечував інформацію. Подробиці їхнього життя Кремль тримав у суворій таємниці.
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Інтерв'ю доньки Путіна
Старша донька російського диктатора Володимира Путіна Марія Воронцова дала рідкісне інтерв'ю некомерційній організації, пов'язаній з Москвою. Попри всі російські обстріли по мирним містам, попри всі втрати на фронті, Воронцова досі переконана, що Росія "цінує життя".
Ми переважно людиноцентричне суспільство, і для нас найвищою цінністю все-таки є цінність людського життя.,
– цинічно заявила вона.
Донька Путіна є лікарем-ендокринологом, тому переважна частина інтерв'ю була присвячена досягненням світової медицини. Також поділилася подробицями своїх літературних, музичних і спортивних інтересів. Питання щодо геноциду, який чинить її держава чомусь не звучали.
Звісно, інтерв'юєр жодним словом не промовився про зв'язки Воронцової з Путіним. Ба більше – це зовсім не дивно, адже чоловік сам працював у мерії Москви з 2013 по 2017 рік. Цікаво, що відео нібито "активно дивляться" в соцмережі "Вконтакте", але на ютубі в цей час воно набрало 3 тисячі переглядів.
Варто зазначити, що у квітні 2022 року США та низка інших країн запровадили санкції проти Марії Воронцової.
Росія не цінує нічого – лише знищує
- Ввечері 10 січня дві ракети розбомбили один з харківських готелів, де жили цивільні – там ніколи не було жодних військових цілей. Місцева влада заявила, що постраждали 9 осіб, з них двоє перебувають у важкому стані. Постраждали навіть іноземні журналісти.
- Того ж дня російські диверсанти перетнули кордон з Україною та розстріляли автомобіль із цивільним. Чоловік відвіз свою дитину до автобуса, а сам повертався додому – на жаль, він вже не повернувся. Йому було 63 роки. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.
- Також 8 січня ворог вдарив по звичайному торговому центру у Кривому Розі. Окрім цього постраждали підприємство, дві школи, магазин, медичний та реабілітаційний заклади, дитсадок, понад 3 десятків приватних будинків, 2 оселі – знищені. Мер міста зазначив, що це була одна із наймасовіших атак по Кривому Рогу.