"Марш єдності" у Харкові, нова партія боєприпасів від США: головні новини 5 лютого

Харків'яни вийшли на "Марш єдності" й наголосили, що не віддадуть місто окупантам. Російські найманці обстріляли Павлопіль та позиції ЗСУ. Ердоган та його дружина підхопили коронавірус. У Києві приземлився літак з військовою допомогою США. На Олімпіаді в Пекіні розіграли перші комплекти нагород. Такими були головні новини 5 лютого.

Найважливіші новини України та світу за 5 лютого:

Зверніть увагу У Німеччині запропонували "вибіркове" постачання зброї в Україну

Патріотичний марш у Харкові

Джерело: 24 канал

Харківські активісти організували "Марш Єдності", аби продемонструвати російським окупантам, що не віддадуть місто. Люди почали сходитися на майдан Конституції приблизно о 13:30. Через годину вони розпочали марш містом. Як писало Суспільне, за безпекою під час акції стежили не лише правоохоронці, а й добровольці серед активістів.

Учасники маршу принесли з собою плакати з написами "Стоп російській агресії", а також синьо-жовті й червоно-чорні прапори. Попереду колони майорів банер "Харків – це Україна". Люди вигукували проукраїнські гасла, організатори включили патріотичні пісні. Загалом на вулиці міста вийшли близько 5 тисяч місцевих.

Що кажуть учасники "Маршу єдності"

Харківська влада хотіла заборонити проведення "Маршу єдності". Організаторам навіть пригрозили судовою відповідальністю.

Один з учасників маршу пояснив, чому вирішив долучитися до акції. Як підкреслив Антон, потрібно було показати, що Харків – це Україна. "Ми всі єдині. Ми нічого не боїмося. Насправді вони мають нас боятися", – додав активіст. Він переконаний, що це Москва має боятися України, а не навпаки. "Ми тут, на своїй землі, ми у своєму місті", – зазначив хлопець.



У Харкові організували "Марш єдності" / Фото з соцмереж

Дівчині Катерині, яка також взяла участь у марші, довелося відпроситися з роботи. Вона пояснила, що переживає, аби в Україні все було добре. Жінка прагне жити у мирі та спокої – "щоб Україна була Україною, без Росії, без нападників".

Зеленський припустив, що Росія може окупувати Харків

Раніше президент Зеленський припустив, що Кремль може напасти на певні українські міста, виправдовуючись "захистом російськомовного населення". Політик наголосив, що спроба захоплення великих міст, зокрема Харкова, стане початком великомасштабної війни.

Бойовики обстріляли Павлопіль та позиції ЗСУ

Джерело: "Дом", фейсбук-сторінка ООС

Окупанти обстріляли Павлопіль, що на Донеччині. Вони відкрили вогонь близько 13:00. Очільник Сартанської військово-цивільної адміністрації уточнив, що на територію села впали саморобні вибухових пристрої – їх було 4.

2 з них потрапили на покрівлю школи, яка була закритою. Інші впали біля житлового будинку, через це там пошкоджені вікна. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав внаслідок атаки борона.



Снаряди влучили у житловий будинок / Фото "Сьогодні"

Окупанти поранили військового

Раніше цього ж дня російсько-окупаційні війська гатили зі стрілецької зброї у напрямку Пищевика. Один із захисників України зазнав поранення. Його оперативно доставили до лікарні. Стан здоров'я бійця медики оцінюють як задовільний. У штабі ООС підкреслили, що завдяки зусиллям ЗСУ рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Восьма партія допомоги від США

Джерело: твітер Олексія Резнікова

Ввечері 5 лютого очільник Міноборони повідомив, що у Києві приземлився літак з восьмою партією військової допомоги від США. Цього разу Вашингтон передав Україні 86 тонн оборонних боєприпасів. Олексій Резніков показав американського літака та вантажу, який він доставив.



"Восьма пташка" з допомогою від США / Колаж 24 каналу

Потужна підтримка від США

Зважаючи на загрози нового нападу Росії на Україну, американці регулярно доставляють оборонне озброєння для ЗСУ. Перший борт з військовою допомогою приземлився у Києві ще 22 січня. До 5 лютого таких прибувало ще 7. За словами Резнікова, загальна вага цього вантажу, склала вже понад 650 тонн. "Далі буде", – запевнив посадовець.

США перекидають війська у Європу

Напередодні Штати почали перекидати додаткові війська до Європи. Загалом до Польщі та Німеччини запланували відправити близько 2 тисяч воїнів США.

4 лютого американські солдати приземлилися у німецькому місті Вісбаден. Вони створюють штаб Об'єднаної оперативної групи для підтримки десантників, яких перекидають у Польщу.

Наступного дня підрозділи десантників США прибули до Польщі. Відомо, що вони будуть дислокуватися за 70 кілометрів від українського кордону.

В Ердогана підтвердили коронавірус

Джерело: телеграм-канал Реджепа Ердогана

Президент Туреччини після повернення з України захворів на COVID-19. Він та його дружина Еміне отримали позитивні тести 5 лютого. За словами політика, у них – коронавірус штаму Омікрон. Перебіг хвороби є легким, тож подружжя продовжує працювати з дому, дотримуючись самоізоляції.



3 лютого Ердоган з дружиною відвідали Київ / Фото ОП

Зеленський побажав швидкого одужання

Український президент наголосив, що його родина з жалем дізналася про хворобу Реджепа та Еміне Ердоганів. Політик побажав подружжю швидкого й легкого одужання.

Напередодні захворів Єрмак

У день візиту Ердогана до України коронавірус підхопив й очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. З огляду на це, він не брав участі в офіційних заходах. Втім, напередодні посадовець супроводжував Зеленського на зустрічах з низкою європейських чиновників. Вони, наприклад, сиділи поруч під час перемовин з Борисом Джонсоном.

З огляду на це, у Зеленського поспішили запевнити, що перед зустріччю з Ердоганом він зробив тест на коронавірус. Так завжди роблять учасники міжнародних переговорів. COVID-19 в українського президента не виявили.

Перший день зимової Олімпіади-2022

Джерело: 24 канал

На Олімпіаді у Пекіні розпочався розіграш медалей. Загалом протягом 5 лютого спортсмени зі всього світу розіграли 6 комплектів нагород. Норвежцям вдалося здобути 2 "золота" – у біатлоні та лижних гонках. У фристайлі переміг представник Швеції, у стрибках на лижах з трампліна – Словенії, у ковзанярському спорті – Нідерландів, а у шорт-треку – збірна Китаю.

Україна на Олімпіаді

На цих змаганнях українці ще не підіймалися на п'єдестал за нагородами. Наша збірна з біатлону посіла 13 місце у першій гонці на Олімпіаді-2022, а у скіатлоні жодна з українок, на жаль, не потрапила до топ-50. Вікторія Олег фінішувала із закривавленим обличчям. Що сталося – поки невідомо.