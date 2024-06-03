Вижив в Оленівці й досі в полоні: поліцейська Мар'яна Чечелюк розповіла про полоненого коханого
Джерело:Мар'яна Чечелюк
Україна 31 травня 2024 року провела обмін полоненими, під час якого вдалося повернути поліцейську з Маріуполя Мар'яну Чечелюк. Втім, її коханий і досі перебуває у російському полоні.
Про це звільнена з полону поліцейська розповіла на своїй сторінці в тіктоці. Їй також вдалося з'ясувати, що її коханого засудили в Росії до 25 років колонії.
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Коханий Мар'яни Чечечелюк перебуває у полоні
Боєць бригади "Азов" і коханий Мар'яни Чечелюк Владислав Андріанов і досі перебуває у російському полоні. Ба більше, в Росії його засудили до 25 років колонії.
Поліцейська в мережі поділилася, що вона разом з коханим була в бункерах "Азовсталі" до того, як захисники Маріуполя отримали наказ залишити завод. Тоді Мар'яна Чечелюк та Владислав Андріанов опинилися у ворожому полоні.
Відомо, що боєць "Азову" пережив теракт в Оленівці, а 22 листопада 2023 року Владислава засудили до 25 років колонії.
Владислав Андріанов був в Оленівці: дивіться відео
Поліцейська поділилася, що у полоні завжди мріяла про те, як коханий буде її зустрічати. Втім, боєць "Азову" й досі перебуває в полоні. Мар'яна Чечелюк наголосила, що докладатиме усіх зусиль, щоб повернути коханого в Україну.
2 роки я вірила в те, що ти вже вдома. Це великий удар по моєму серцю, коли я дізналася, що тебе немає... Тримайся коханий, скоро ми повернемо тебе, і твої страждання закінчаться. Ми повернемось до щасливого життя, яке так різко обірвалось війною,
– мовиться у дописі Мар'яни Чечелюк.
Коханий поліцейської з Маріуполя досі перебуває у полоні: дивіться відео
Обмін полоненими 31 травня
- Між Україною та Росією 31 травня відбувся обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 75 українців. Серед них було 4 цивільних жінки, а також воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники й бійці ТрО.
- Повернулася додому й 24-річна слідча Національної поліції з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Вона провела у полоні 2 роки й за цей час пережила чимало страждань. У полоні дівчину морили голодом, били, знущалися й іншими способами. Мати Мар'яни розповідала, що через умови утримання в полоні в дівчини погіршився стан здоров’я: захворювання дихальних шляхів і ангіна перейшли у хронічну форму бронхіту.
- Відомо, що Мар'яну затримали 2 травня 2022 року під час евакуації з "Азовсталі". Коли окупанти дізналися про професію дівчини, то з фільтраційного пункту направили її в Донецьке СІЗО і два місяці тримали в одиночній камері, а звідти – в Оленівській колонії, потім – у в'язниці в Маріуполі, а згодом – у російському Таганрозі.