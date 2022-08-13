Будуть утримувати, – військовий експерт оцінив сили ворога на правому березі Дніпра

Зараз ЗСУ активно б’ють по мостах на Херсонщині, що фактично відрізає окупантів від забезпечення. Однак навіть попри значні перешкоди загарбники продовжуватимуть боротьбу за правий берег Дніпра.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Костянтин Машовець. За його словами, російські окупанти 3 дні тому завели на правий берег Дніпра на Херсонщині дуже великий конвой з предметами матеріально-технічного забезпечення.

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Утримувати за будь-яку ціну

Як пояснив військовий експерт, мовиться про паливо, боєприпаси, запасні частини до техніки, продовольство та інше. Він зауважив, що зараз там більше ніж 150 одиниць вантажного спеціального автотранспорту, який перевозить це все.

Водночас він додав, що російське військове керівництво вимушено переїхало на лівий берег, оскільки розуміє, що комунікація, особливо у "вузьких місцях", якими є мости, і які піддаються вогневому ураженню ЗСУ, в один момент може бути ускладнена. Тобто постачання матеріально-технічного забезпечення на цьому плацдармі припиниться.

Костянтин Машовець Військовий експерт Однак, на мою думку, не зважаючи на це, командування військ противника буде за будь-яку ціну утримувати плацдарм, адже це питання не військове, а військово-політичне.

Підсилення російських військових

За словами військового експерта, загалом там близько 22-23 батальйонно-тактичних груп. Частину з них окупанти примудрилися вивезти звідти, провівши ротацію. Він зауважив, що зараз на цьому плацдармі з'явились підрозділи східного військового округу завдяки стратегічному перегрупуванню військ противника в південну операційну зону.

Костянтин Машовець Військовий експерт Основу цього угрупування становлять 2 найбільш боєздатні армії цього округу – 35 і 5. Водночас підрозділи 35 армії вже з'явилися на плацдармі, помінявши порепані БТРи 49 армії південного військового округу.

Ускладнення для ворога

Машовець також наголосив, що всі ці підрозділи необхідно забезпечувати матеріально-технічними поставками. Як він зауважив, за умови зруйнованих мостів – це можна робити поромами або іншими плавзасобами, однак це все ускладнення, які займають багато часу.

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"Ба більше, якщо, наприклад, оперують такими підрозділами, як посилений батальйон, батальйонно-тактична група, то це дуже незручно, оскільки потрібні такі комунікації, які дозволяють швидко перекидати на плацдарм війська, маневрувати", – додав Машовець.

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