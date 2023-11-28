Цинічний і прагматичний розрахунок: що стоїть за поїздкою Маска до Ізраїлю

Мільярдер Ілон Маск несподівано приїхав до Ізраїлю. Він поступово готує свою політичну кар'єру, яка, найімовірніше, може "вистрілити" через кілька років.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Маск почав входити в політичну площину з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Цей процес триває.

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Маск збирається у велику політику

Як вважає Клочок, Маск намагається бути причетним до різних важливих ситуацій у світі, які є чутливими для американського суспільства. Саме тому він поїхав до Ізраїлю. Республіканці та демократи також упродовж десятків років послідовно підтримують Ізраїль.

Маю сумніви, що Маск буде балотуватися на цих президентських виборах у 2024 році. Але це може статися вже на наступних виборах,

– сказав Клочок.

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У цьому випадку сумно, що питання України є все ж таки менш важливим для американського суспільства, ніж Ізраїль. Хоча більшість республіканців та демократи усвідомлюють важливість допомоги як Україні, так і Ізраїлю. Але, коли перемога України стане ближчою, Маск цілком може приїхати до Києва.

Коли перемога України наближатиметься, Маск почне робити заяви на підтримку України. У перемоги – мільйон батьків, у поразки – жодного. Це все – цинічний та прагматичний розрахунок. Умовно, як тільки ситуація із запрошенням України до НАТО стане чіткою... А це може статися вже наступного року. Тоді, найімовірніше, Маск стане на бік України і почне розповідати, що потрібно допомагати,

– сказав Клочок.

Маск приїхав до Ізраїлю: коротко

Ілон Маск відвідав Ізраїль після підтримки антисемітського допису. Є припущення, що так він намагається відбілити свою репутацію.

Там він зустрівся з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Він заявив про готовність відбудувати Сектор Гази після закінчення тамтешньої війни.

Цікаво, що після того, як Маск втрапив у скандал, деякі світові компанії почали відмовлятися від реклами в соцмережі Х. Йдеться про Apple, Disney тощо.