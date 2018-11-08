Масова загибель птахів на Тернопільському озері: у чому причина та чи несе це загрозу людям

У Тернополі масово гинуть дикі птахи – на березі озера в центрі міста уже нарахували близько 200 мертвих мартинів. Захисники природи б’ють на сполох, мовляв загибель птахів може перетворитись на справжню епідемію.

Великий став у самому центрі міста – це візитівка Тернополя. Та нині на мальовничому березі по-справжньому моторошно, бо повсюди тут мертві птахи.

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Майже дві сотні мертвих мартинів (чайок) знайшли минулого тижня, проте з кожним днем загиблих пернатих стає все більше.

Кожного дня кількість мертвих птахів ніби збільшується, тобто це відбувається систематично, а не раптово. Зазвичай, ми бачимо птахів дорослих, проте є і молоді птахи, а це не доцільно списувати на їхній вік чи погодні умови,

– сказав керівник ГО "Протидія корупції та моніторинг екології "Скеля" Андрій Об’єщик.

Активісти одразу повідомили про загибель птахів у всі необхідні інстанції. І почали власне розслідування, щоб дізнатися, що сталося з пернатими. "Можливо це сталося через обробіток земель від гризунів, які могли наїстися отрути, адже птиця годується гризунами", – зазначив експерт.



Масова загибель птахів біля Тернопільського озера

Офіційна ж експертиза ще триває. Цим займаються фахівці Дежпроспоживслужби у Тернополі та у Києві. Найзагрозливіший діагноз – "пташиний грип" – уже відкинули.

На вірусні захворювання результат негативний, тобто ми виключили хворобу Нюкасла і вірус пташиного грипу. При проведенні патанатомічного дослідження було встановлено масові крововиливи в грудну і черевну порожнину птахів, а це дозволяє нам сказати про отруєння невідомою речовиною,

– відповів начальник управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Олександр Дністрян.

Точні результати досліджень будуть за кілька тижнів. Якщо птахи таки отруїлись, справу передадуть в екологічну інспекцію. Там встановлять, яких збитків завдали навколишньому середовищу і звернуться до правоохоронців.