У Тернополі біля озера загинули сотні птахів : моторошні фото

На березі Тернопільського озера, що розташоване поруч із селом Біла, знайшли мертвими майже дві сотні сріблястих мартинів (чайок).

Інформацію підтвердила речниця Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області Наталія Гресько, передає "Радіо Свобода".

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За результатами розтину стало відомо, що птахи отруїлися. Це найбільше схоже на отруєння щурячою отрутою, але проводяться додаткові дослідження. Також направили матеріал на дослідження на пташиний грип,

– розповіла Гресько.

Водночас, еколог Андрій Об’єщик розповів, що поодинокі випадки смерті птахів біля озера почали траплятися близько двох тижнів тому, однак така масова загибель сталася вперше.

"Це мартини сріблясті, перелітні птахи, які зазвичай біля нашого озера не живуть. Можемо визначити, що птахи – молоді, лише цього року почали літати, тому причину смерті від старості не розглядали", – сказав він.

Еколог зауважив, що ці птахи харчуються рибою та мишами, а щурячу отруту могли знайти на полях, де аграрії залишають отруєне зерно для знищення шкідників.



Масовий мор птахів біля Тернопільського озера



Загиблі птахи на березі озера у Тернополі