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      В Тернополе возле озера погибли сотни птиц : жуткие фото

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      В Тернополе произошел массовый мор птиц
      В Тернополе произошел массовый мор птиц / Фото из Facebook

      На берегу Тернопольского озера, что расположено рядом с селом Била, нашли мертвыми почти две сотни серебристых мартинов (чаек).

      Информацию подтвердила пресс-секретарь Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области Наталья Гресько, передает "Радио Свобода".

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      По результатам вскрытия стало известно, что птицы отравились. Это больше всего похоже на отравление крысиным ядом, но проводятся дополнительные исследования. Также направили материал на исследование на птичий грипп,
      – рассказала Гресько.

      В то же время, эколог Андрей Обьещик рассказал, что единичные случаи смерти птиц у озера начали случаться около двух недель назад, однако такая массовая гибель произошла впервые.

      "Это мартины серебристые, перелетные птицы, которые обычно у нашего озера не живут. Можем определить, что птицы – молодняк, только в этом году начали летать, поэтому причину смерти от старости не рассматривали", – сказал он.

      Эколог заметил, что эти птицы питаются рыбой и мышами, а крысиный яд могли найти на полях, где аграрии оставляют отравленное зерно для уничтожения вредителей.


      Массовый мор птиц возле Тернопольского озера


      Погибшие птицы на берегу озера в Тернополе


      В Тернополе у озера погибли сотни птиц

      Теги: Новости Украины Экология Тернополь мир животных
      Источник: 24 Канал
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