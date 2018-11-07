В Тернополе возле озера погибли сотни птиц : жуткие фото
На берегу Тернопольского озера, что расположено рядом с селом Била, нашли мертвыми почти две сотни серебристых мартинов (чаек).
Информацию подтвердила пресс-секретарь Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области Наталья Гресько, передает "Радио Свобода".
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По результатам вскрытия стало известно, что птицы отравились. Это больше всего похоже на отравление крысиным ядом, но проводятся дополнительные исследования. Также направили материал на исследование на птичий грипп,
– рассказала Гресько.
В то же время, эколог Андрей Обьещик рассказал, что единичные случаи смерти птиц у озера начали случаться около двух недель назад, однако такая массовая гибель произошла впервые.
"Это мартины серебристые, перелетные птицы, которые обычно у нашего озера не живут. Можем определить, что птицы – молодняк, только в этом году начали летать, поэтому причину смерти от старости не рассматривали", – сказал он.
Эколог заметил, что эти птицы питаются рыбой и мышами, а крысиный яд могли найти на полях, где аграрии оставляют отравленное зерно для уничтожения вредителей.
Массовый мор птиц возле Тернопольского озера
Погибшие птицы на берегу озера в Тернополе
В Тернополе у озера погибли сотни птиц