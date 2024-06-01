"Притулилася і молилася": що кажуть жителі Прикарпаття про ракетний удар Росії

Чергова масована атака в перший день літа торкнулася і Заходу України. По Івано-Франківщині прилетіло чотири ракети, було атаковано об'єкт енергетичної інфраструктури.

Росіяни атакували дві гідроелектростанції, там критично пошкоджене обладнання, а також ТЕС. Окупанти били по об'єктах енергетики у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

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Як прикарпатці пережили нічну масовану атаку

Вікон немає, двері поламані. Півтора року, як перекрила хату металочерепицею. Вона – пошкоджена. Усе падає, потріскане. Головне, що я втекла у коридор і сховалася між двома стінами. Притулилася і молилася,

– розповіла Галина Дмитрів.

Вибухова хвиля та уламки ракет зачепили її житловий будинок та літню кухню. А в її сусідки Софії Багири на подвір'я залетів уламок ворожої ракети. Будинок жінки та стодолу пошкоджено.

"Воно надлетіло так, що я швидко побігла двері відчиняти. Приїхала швидка – тиск 200 на 120. Вікна всі, двері, стелі – усе з нуля треба робити. Це – пекло. Ми живемо на пороховій бочці", – констатує вона.

Дмитро Костик, чий будинок також пошкоджено, говорить: вибух пролунав близько п'ятої ранку. За його словами, і самі росіяни, і їхні діти горітимуть у пеклі за те, що вони роблять українцям.

Які наслідки російського удару по Прикарпаттю в ніч проти 1 червня

На щастя, з селян Більшівцівської громади нікого не госпіталізували, люди відбулися подряпинами та стрибками тиску. А от будинки та нежитлові приміщення треба відновлювати. Для цього вже привезли шифер, з Бурштину привезуть плівку та брезент. Загалом для пошкоджених приміщень потрібно закупити приблизно 540 листів шиферу, 180 квадратних метрів скла та 250 пар склопакетів.

Росіяни цікаво "виправдали" свою атаку

Експерти звернули увагу, що ворог почав вкидати в інфопростір тези типу "ми відповідаємо на удари України". Раніше такого не було. Звісно ж, росіяни брешуть, але їхні заяви означають, що українські удари по НПЗ і РЛС справді болючі для окупантів.

А ще виявилося, що радіолокаційні системи – друга болюча точка для ворога після нафтопереробних заводів. І загарбники налякані атаками по цих об'єктах.