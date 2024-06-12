"Наші захисники неба спрацювали ефективно": Зеленський відреагував на нічний комбінований удар
Джерело:Володимир Зеленьский
Російські війська завдали чергового комбінованого удару по Україні в ніч на 12 червня. На чергову атаку росіян уже відреагував Володимир Зеленський.
Українські захисники ефективно відбили чергову комбіновану атаку російських окупантів, які запустили ракети та безпілотники по території країни. У результаті захисники неба збили 5 ворожих ракет та понад 20 БпЛА.
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Зеленський подякував партнерам за посилення ППО України
Саме такий результат у захисті життя може бути нашим щоденним здобутком, якщо матимемо достатню кількість інструментів для відбиття терористичних ударів,
– зазначив він.
Зеленський висловив вдячність всім міжнародним партнерам, які розуміють необхідність посилення української оборони та працюють разом з українською владою для зміцнення стійкості України.
Ліквідація наслідків ворожої атаки / Фото ДСНС України
Особливу подяку президент висловив воїнам мобільних вогневих груп, Повітряним силам України та всім підрозділам ППО за їхню віддану службу.
"Працюємо для того, щоб дати більше сили й можливостей для вашої роботи, яка рятує та захищає наших людей", – резюмував Зеленський.
Які наслідки нічної комбінованої атаки на Київ
- Основною ціллю російських атак у ніч на 12 червня стали Київ та область. Ворог завдав удару по регіону ракетами та безпілотниками, а відбиття атаки тривало майже дві години.
- В області зафіксовано пошкодження кількох об'єктів унаслідок падіння уламків. На щастя, житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури не постраждали.
- Також є повідомлення про одного постраждалого внаслідок атаки – він отримав різану рану ноги. Йому надали всю необхідну медичну допомогу на місці, від подальшої госпіталізації він відмовився.