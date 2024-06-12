"Наші захисники неба спрацювали ефективно": Зеленський відреагував на нічний комбінований удар

12 червня 2024, 10:53
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Володимир Зеленьский

Російські війська завдали чергового комбінованого удару по Україні в ніч на 12 червня. На чергову атаку росіян уже відреагував Володимир Зеленський.

Українські захисники ефективно відбили чергову комбіновану атаку російських окупантів, які запустили ракети та безпілотники по території країни. У результаті захисники неба збили 5 ворожих ракет та понад 20 БпЛА.

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Зеленський подякував партнерам за посилення ППО України

Саме такий результат у захисті життя може бути нашим щоденним здобутком, якщо матимемо достатню кількість інструментів для відбиття терористичних ударів,
– зазначив він.

Зеленський висловив вдячність всім міжнародним партнерам, які розуміють необхідність посилення української оборони та працюють разом з українською владою для зміцнення стійкості України.

Ліквідація наслідків ворожої атаки / Фото ДСНС України

Особливу подяку президент висловив воїнам мобільних вогневих груп, Повітряним силам України та всім підрозділам ППО за їхню віддану службу. 

"Працюємо для того, щоб дати більше сили й можливостей для вашої роботи, яка рятує та захищає наших людей", – резюмував Зеленський.

Які наслідки нічної комбінованої атаки на Київ

  • Основною ціллю російських атак у ніч на 12 червня стали Київ та область. Ворог завдав удару по регіону ракетами та безпілотниками, а відбиття атаки тривало майже дві години.
  • В області зафіксовано пошкодження кількох об'єктів унаслідок падіння уламків. На щастя, житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури не постраждали.
  • Також є повідомлення про одного постраждалого внаслідок атаки – він отримав різану рану ноги. Йому надали всю необхідну медичну допомогу на місці, від подальшої госпіталізації він відмовився.
Автор: Ярослав Погончук