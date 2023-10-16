Які наслідки атаки на Миргород: у Полтавській ОВА оприлюднили фото
Джерело:Полтавська ОВА
Ніч проти понеділка 16 жовтня для низки регіонів виявилася неспокійною через російські обстріли. На Полтавщину летіли ракети та дрони.
Росія продовжує обстрілювати українські міста. У ніч на 16 жовтня по нашій державі знову випустили цілий арсенал. Про наслідки обстрілу Полтавщини 16 жовтня розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
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Деталі від керівника ОВА
У Миргороді Філіп Пронін спілкувався з тими людьми, чиє майно було пошкоджене внаслідок російської атаки. За його словами, обстежили вже 40 будинків і 36 квартир, люди отримають компенсацію в рамках обласної комплексної програми, а також зможуть скористатися державною підтримкою за програмою "єВідновлення".
Постраждалих немає, але є руйнування. Іще стало відомо про пошкодження об'єкту соціальної інфраструктури – частково вибило вікна.
Руйнування в Миргороді внаслідок російського обстрілу 16 жовтня / Фото з телеграм-каналу Полтавської ОВА
На основі даних про нічну атаку журналісти зробили карту. На ній видно рух російської зброї, час нальоту та відомості про влучання.
Куди і чим цілили росіяни уночі 16 жовтня / Фото ТЕКСТИ
ЗСУ про атаку росіян 16 жовтня
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що росіяни спрямували ракети на Північ і Схід, а от дрони рухалися кількома групами і в різних напрямках, зокрема летіли на Захід. Під ударом опинилися Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська та Хмельницька області. Під час цієї масованої атаки силам ППО вдалося збити 11 дронів і дві ракети Х-59.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що вночі на Півдні України були складні погодні умови через шторм, але цього разу ворог зосередився на інших областях. Росіяни вдаються до звичного маневрування та використовують складну траєкторію, щоб обходити системи ППО. "Шахеди" перелітали з області в область, щоб ускладнити роботу українським захисникам та ввести в оману нашу протиповітряну оборону.