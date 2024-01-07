Навіть американці не вірили, що "Кинджали" можна збивати, – у ЗСУ прокоментували атаку 2 січня
Джерело:"По суті"
Під час масованої атаки 2 січня Росія випустила 10 "Кинджалів" по Україні. Наша ППО всіх їх позбивала, що стало неймовірним рекордом.
Офіцер командування Повітряних сил ЗСУ Денис Смажний прокоментував роботу ППО під час російської атаки 2 січня. У нього поцікавилися, чи є збиття 10 "Кинджалів" нормою, чи це рекорд, який важко буде повторити.
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Що сказали у Повітряних силах
Полковник вважає, що збиття 10 "Кинджалів" – це норма.
Просто ніхто не очікував, що наша ППО буде так добре справлятися з такими загрозами. Я вам так скажу, коли ми збили першого "Кинджала", одного-єдиного 4 травня, навіть американці, які отримали цю новину, вони казали: "Ми до кінця не вірили, що дійсно цю загрозу можна збивати",
– заявив Смажний.
Він зауважив, що 2 січня Росія випустила за один удар максимальну кількість "Кинджалів", і всіх їх позбивали. Офіцер Повітряних сил дав зрозуміти, що це безперечно є рекордом. Смажний висловив надію, що такий результат стане нашою нормою.
Що кажуть про російські "Кинджали"
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат нещодавно заявив, що Росія від початку свого повномасштабного вторгнення запустила 63 "Кинджали". Нашій ППО вдалося знищити 25 таких ракет.
- Не так давно колишній верховний командувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що збиття російських "Кинджалів" українськими захисниками вже увійшло в історію. Владімір Путін називав ці ударні ракети нібито кращими серед усіх видів. Однак Україна відкрила всьому світу, що ця зброя не є невразливою.
- Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наслідки російської атаки були б катастрофічними, якби наші захисники не збили "Кинджали" 2 січня за допомогою ЗРК Patriot. Він подякував західним партнерам України за системи ППО.