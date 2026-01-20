Наражає світ на ядерну небезпеку: Сибіга закликав вигнати Росію з МАГАТЕ

У ніч проти 20 січня Росія здійснила черговий масований обстріл України. Під основним ударом знову перебували енергетичні об'єкти. Андрій Сибіга закликав МАГАТЕ до рішучих дій.

Через російські атаки українські ядерні об'єкти, зокрема Чорнобильська та інші АЕС, можуть втратити живлення. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Якої реакції Україна чекає від МАГАТЕ на російські масовані атаки?

Міністр наголосив, що окупанти навмисно руйнують підстанції, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. У такий спосіб агресор шантажує Україну та світ, вимагаючи підкоритися.

Він додав, що Україна посилює співпрацю з МАГАТЕ і закликає вигнати Росію з Ради директорів організації.

Нагадаємо, що раніше українська розвідка розкрила цинічні наміри ворога. Там розповіли, що Москва прагне від'єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні тотально опинились без світла і тепла. Станом на середину січня 2025 року Росія здійснила розвідку 10 відповідних об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у 9 областях України.

До слова, вранці після масованої атаки МАГАТЕ повідомило, що Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього електропостачання. Однак у Міненерго цю інформацію спростували. Там підкреслили: Чорнобильська АЕС залишається заживленою попри атаки.

Яка ситуація в українській енергетиці?