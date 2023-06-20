Ворог запустив по Україні 35 "Шахедів" і ракети, влучання у Львові: усе про атаку 20 червня

Вночі 20 червня російські терористи вкотре атакували нашу державу. Зокрема, вибухи прогриміли у Львові, Києві та Запоріжжі.

Загарбники вдарили "Шахедами" та ракетами. Усе, що відомо про цю нічну атаку агресора, розповідає 24 Канал.

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Росіяни атакували "Шахедами" та ракетами

Зауважимо, що повітряну тривогу вже опівночі оголосили на Миколаївщині. Далі карта України продовжила "червоніти".

Вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що цієї ночі окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару. Попередньо, по Запоріжжі та його околицях запустили 7 ракет.

У Повітряних силах розповіли, що ворог завдав удару іранськими "Shahed-136/131" по військових та інфраструктурних об'єктах України. Пуски здійснювали з північного та південного напрямків – Брянська область та східне узбережжя Азовського моря.

Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні,

– зазначили у Повітряних силах.

Додали, що 30 "Шахеда" знищили силами та засобами Повітряних сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М"/С-300,

– наголосили у Повітряних силах.

Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України. Втім, основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що цієї ночі ППО збила три "Шахеди". Ворожі дрони фіксували і на Черкащині. На щастя, там минулося без наслідків.

Ворог влучив у критичну інфраструктуру Львова

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 04:05. Згодом місцеві жителі почули гучні вибухи. Їх підтвердив і міський голова Андрій Садовий.

Тривога тривала майже дві години. Після відбою очільник ОВА розповів про ситуацію в області.

Попередньо: у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби,

– зазначив Максим Козицький.

Садовий повідомив, що Львів та область атакували дрони. ДСНС та комунальники вже працюють. Також мер попросив не повідомляти та не публікувати фото/відео з місця загоряння.

Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут. Зокрема, №3 і №9 закоротили до Академії мистецтв, а №4 їде через вулицю Городоцьку. Також на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік.

Ракетний обстріл Запоріжжя

Про вибухи на Запоріжжі ЗМІ почали повідомляти близько 01:00. Вже через пів години розповіли про повторні.

О 4 ранку очільник ОВА написав, що цієї ночі Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова масована атака агресора.

Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила,

– зазначив очільник ОВА.

Також Малашко додав, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів. Секретар Запорізької міськради повідомив, що станом на ранок ситуація в обласному центрі стабільна. Куртєв додав, що люди та житлові будинки не постраждали. Усі комунальні системи міста в нормі.

"Шахеди" на Київщині

У столиці повітряну тривогу оголосили близько 02:54. Уже через кілька хвилин голова КМВА Сергій Попко попередив про загрозу застосування ворогом "Шахедів". О 03:44 – написали, що у Києві працює ППО.

У Повітряних силах повідомили, що загалом на Київщині збили понад 20 ворожих дронів.