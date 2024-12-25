Росія атакувала Прикарпаття ракетами: в ОВА розповіли про наслідки
Вранці країна-агресорка масовано атакувала Україну ракетами і дронами. Ворожі снаряди досягли західних регіонів.
Близько 07:20 у Івано-Франківську, а також Бурштині, де розташована однойменна ТЕС, пролунала серія вибухів. В ОВА розповіли про наслідки атаки, передає 24 Канал.
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Ворог обстріляв Прикарпаття
Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, під час ранкової тривоги ворог завдав удару по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.
Мер Івано-Франківська Роман Марцінків розповів, що попередньо, у місті минулося без влучань.
В громаді без прильотів і попередньо без уламків! Перебої зі світлом і може бути в певних районах поганий звʼязок!,
– йдеться у повідомленні посадовця.
Головною ціллю чергової масованої атаки ворога стали енергооб'єкти. У ДТЕК повідомили, що обладнання ТЕС серйозно пошкоджено.