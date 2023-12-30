Бюджет Тамбова на 16 років: на що Росія могла витратити гроші, які пішли на масовану атаку
30 грудня 2023, 09:46Читать новость на русском
Джерело:Дзеркало тижня
Росія витратила на масований удар по Україні щонайменше 1,27 мільярда доларів. Ці кошти могли розвиток регіонів, однак ворог витратив їх на війну.
Росія 29 грудня масовано атакувала Україну. Ворог запустив понад 100 ракет, які коштували йому дуже дорого.
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Куди Росія могла спрямувати ці кошти
За одну ніч держава-агресорка витратила:
- на 20 мільярдів більше, ніж річний бюджет Рязанської області;
- бюджет Тамбова на 16 років;
- На 17 мільярдів рублів більше, ніж виділяють усім регіонам Росії на модернізацію систем комунальної інфраструктури у 2024 році.
- У два рази більше, ніж виділили всім регіонам Росії на оновлення громадського транспорту в 2023 році;
- На 30% більше, ніж виділяє МОЗ Росії на обладнання та ремонт медичних закладів на рівні регіонів.
- Лише на 30 мільярдів менше, ніж піде на будівництво всіх шкіл у 64 регіонах Росії.
Масований удар 29 грудня: головне
- Напередодні Нового року російські окупанти вдалися до чергового масованого удару. Під час атаки використовували майже всі види озброєння, окрім "Калібрів". у багатьох містах Росія поцілила у об'єкти цивільної інфраструктури та у житлові будинки.
- Внаслідок ракетного удару по столиці постраждало 30 осіб. Пошуково-рятувальна операція ще триває. Відомо, що у Київській області також працювала протиповітряна оборона, а у кількох районах Києва спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники.
- В Україні, за даними обласних військових адміністрацій, щонайменше 31 загибла людина та 148 поранених внаслідок ворожої атаки. Ввечері глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що станом на 19:29 29 грудня відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України.
- Одна з ракет порушила повітряний простір Польщі. На тлі цієї надзвичайної ситуації президент країни Анджей Дуда скликав термінове засідання Бюро національної безпеки Польщі, а прем'єр-міністр Дональд Туск провів нараду з представниками військового командування.