Бюджет Тамбова на 16 років: на що Росія могла витратити гроші, які пішли на масовану атаку

Росія витратила на масований удар по Україні щонайменше 1,27 мільярда доларів. Ці кошти могли розвиток регіонів, однак ворог витратив їх на війну.

Росія 29 грудня масовано атакувала Україну. Ворог запустив понад 100 ракет, які коштували йому дуже дорого.

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Куди Росія могла спрямувати ці кошти

За одну ніч держава-агресорка витратила:

на 20 мільярдів більше, ніж річний бюджет Рязанської області;

бюджет Тамбова на 16 років;

На 17 мільярдів рублів більше, ніж виділяють усім регіонам Росії на модернізацію систем комунальної інфраструктури у 2024 році.

У два рази більше, ніж виділили всім регіонам Росії на оновлення громадського транспорту в 2023 році;

На 30% більше, ніж виділяє МОЗ Росії на обладнання та ремонт медичних закладів на рівні регіонів.

Лише на 30 мільярдів менше, ніж піде на будівництво всіх шкіл у 64 регіонах Росії.

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