Під час останніх ударів простежується збільшення ворожої балістики. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали зміни тактики ворога, назвали ключове завдання росіян під час атак та поділилися прогнозом щодо ситуації в енергетиці.

Дивіться також На Полтавщині пошкоджено 3 об'єкти критичної інфраструктури, є постраждалий

Як змінилися російські обстріли?

Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зауважив, що концептуально масовані атаки не змінюються, але є відмінність у комплекті засобів, які використовує ворог.

В одних ударах – більше повітряною складової, в наступних – більше "Калібрів". Очевидно, збільшується кількість балістики. Поступово, але збільшується,

– підкреслив він.

Вночі 8 листопада окупанти цілились по логістиці, транспортній інфраструктурі, цивільних будинках. Найімовірніше, росіяни не чекатимуть поки прийдуть сильніші морози. Вони продовжуватимуть свої удари.

"Ударні піки згладжуються, але не шляхом зменшення кількості засобів ураження у комбінованих ударах. А навпаки – шляхом збільшення кількості проміжних ударів",– підкреслив Павло Лакійчук.

Росія провела черговий масований обстріл: дивіться відео

Чому під час атаки не використовували "тушки"?

На думку військового експерта, льотчика-інструктора та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, росіяни поставили перед собою конкретне завдання. Цікаво, що вони майже не використовували стратегічну авіацію і мали на це певні причини.

Географія ударів припала на Лівобережжя, частину Східної та Центральної України. До цих місць діставали російські дрони, балістичні й крилаті ракети. Крім цього, у повітрі була тактична авіація, ракети Х-59 та Х-69.

Ворог мав завдання позбавити Лівобережну та Центральну Україну газового та електропостачання,

– наголосив Роман Світан.

Крім цього, окупанти завдавали ударів по цивільних об'єктах. Тому ми побачили чергову геноцидну атаку. Для її реалізації не було потреби використовувати далекобійні ракети, які летять на тисячі кілометрів.

На жаль, у такій поведінці є певна воєнна логіка, тому подібні атаки можуть повторюватися. Географія ударів підтверджує, що ворог концентрується на Сході та Центрі України.

Наслідки удару по Україні: перегляньте відео

Зможемо пережити зиму: який запас міцності створила Україна?

Загалом усі українські регіони є вразливими до атак, адже вони критично залежні від об'єднаної енергетичної системи. Такою думкою поділився директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко, зауваживши, що зараз у нас є дефіцит потужності, який відчувають всі області.

Але, звісно, прикордонні регіони або ті, які розташовані недалеко від фронту, відчуватимуть більше складнощів. Наприклад, та ж Сумщина, Чернігівщина. Натомість ситуація на Закарпатті, Буковині, Тернопільщині – не мала б бути такою напруженою.

Втім варто пам'ятати, що Україна має певний запас міцності. Мовиться про атомні блоки, імпорт електричної енергії та децентралізовану генерацію.

Зруйнувати це буде надзвичайно важко, тому навіть якщо вони зможуть зруйнувати практично левову частину теплової генерації, гідрогенерації, але ми зможемо пройти цю зиму на тій базі, на тому складі обладнання, про який я сказав,

– наголосив директор центру досліджень енергетики.

Чи готова енергетика до таких обстрілів?

Доктор економічних наук і голова Advanter Group Андрій Длігач зауважив, що російські обстріли, на жаль, є ефективними, а в багатьох моментах ми до них не готові.

За словами Андрія Длігача, минула зима зіграла з нами у злий жарт. Не було великої кількості обстрілів, ми пройшли її нормально. Карт-бланш, який нам подарували у 2025 році, ми не використали, адже зупинилися з енергетичною децентралізацією, захистом енергетики.

Цього року Росія змінила тактику – взимку обстріли будуть. Окупанти б'ють по вузлових точках, а не лише по генерації. У нас низький резерв між правим і лівим берегом, може статися ситуація роз'єднання української енергосистеми,

– наголосив він.

Водночас українці підготувалися, вони з розумінням поставились до того, що опалювальний сезон розпочався пізніше. Це було необхідно. Крім того, значна частина економіки забезпечила собі енергонезалежність від центральних потужностей, триває підготовка енергооб'єктів до ударів дронами. На жаль, захиститись від балістики значно складніше.

"Зима дійсно буде холодною, є великі ризики блекауту. Потрібно продовжувати готуватись і бізнесу, і громадам. У нас не так багато часу до холодів, але багато чого ми ще можемо зробити" – підсумував Андрій Длігач.

Чи можливий блекаут взимку: дивіться відео

Масована атака 8 листопада: головне