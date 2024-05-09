Завдає більше шкоди: чим особливі модернізовані ракети Х-101, якими Росія почала бити по Україні
Для удару по Україні 8 травня Росія використала ракети Х-101, виготовлені у другому кварталі 2024 року. Тепер ворог їх модернізував так, аби вони завдавали сильніших ударів по території України.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що бойова частина ракети Х-101 тепер більша. Росіяни зменшили дальність польотів ракети й не використовують велику кількість палива.
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Як модернізували ракети Х-101
За словами Світана, Росія використовує ракети Х-101 зі зменшеним радіусом. Тобто ракета пролітає 1,5 або ж 2 тисячі кілометрів залежно від маршруту. Це означає, що ворог не застосовує додаткове паливо для ракет.
Це паливо росіяни не могли не заливати, оскільки центрування буде змінена, тому вони зменшили кількість палива на меншу дистанцію та збільшили у півтора раза бойову частину,
– підкреслив військовий експерт.
Також він додав, що до цих модернізованих ракет бойова частина була теж не малою – до пів тонни. Однак зараз, завдяки збільшенню, працює потужніше та наносить більше шкоди.
Удар по Україні 8 квітня: останні новини
- Під час масованої атаки на Україну 8 травня росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу. Серед них було 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Повітряним силам вдалося знищити більшість повітряних цілей, запущених ворогом.
- Під ударом опинилися об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. було пошкоджено обладнання на одному з об'єктів Укренерго у центральному регіоні.
- Внаслідок атаки 8 травня з 04:30 до 5 ранку ворог здійснив щонайменше сім ракетних атак по Запоріжжю. Пошкоджено об'єкти в 4 районах міста: 15 житлових будинків та 6 нежитлових; 3 заклади освіти; заклад охорони здоров'я; гараж та автомобілі. Також військова адміністрація отримала попередження про введення обмежень на споживання електроенергії на території Запорізької області.
- Потужні вибухи було чути й у Полтавській області. Попри вдалу роботу протиповітряної оборони, на жаль, є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі, після удару ворожого безпілотника спалахнула пожежа.