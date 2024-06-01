Росія атакувала Львівщину: в ОВА розповіли, скільки ворожих цілей збили над регіоном
Джерело:Максим Козицький
У ніч проти 1 червня окупаційні війська завдали масованого удару по Україні. Під прицілом ворога опинилася також і Львівська область.
Нагадаємо, що раніше повідомляли, що на Львівщині працювали сили ППО. У місцевій ОВА розповіли, скільки ракет та ударних БпЛА типу "Шахед" вдалося знищити над областю.
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Які ворожі цілі вдалося збити над Львівщиною
У ніч проти 1 червня окупанти масовано атакували Україну "Шахедами" і ракетами.
Цієї ночі підрозділи Повітряного командування "Захід" знищили над Львівською областю 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" і 4 ударних БпЛА типу Shahed-131/136,
– написав очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Він висловив вдячність за таку потужну бойову роботу.
Зауважимо, що Козицький також повідомляв, що 6 крилатих ракет влучили у 3 об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області.
За його словами, є руйнування. Крім цього, чиновник зазначав, що загиблих і травмованих попередньо немає. Однак згодом Козицький повідомив, що, за уточненою інформацією, унаслідок нічної атаки ворога на одному з об'єктів критичної інфраструктури у Львівській області, на жаль, постраждали 4 людей. Відомо, що потерпілих госпіталізували. Їхній стан оцінюється як середній.
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Скільки ракет та "Шахедів", які Росія запустила по Україні, вдалося знищити оборонцям неба
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що в результаті протиповітряного бою захисники неба збили 81 повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К" та 46 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.
Зазначимо, що всього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. (Райони пусків були в Саратовській області та над акваторією Каспійського моря);
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);
- 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);
- 10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);
- 47 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (їх запускали з району Приморсько-Ахтарська).