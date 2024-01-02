Польща піднімала в небо F-16 через масовану атаку Росії по Україні

Окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні 2 січня. Через цю атаку Росії по нашій державі Польща підняла у небо винищувачі F-16.

У Польщі зазначили, що такі дії були здійснені з метою захисту їхнього повітряного простору. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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Що відомо про підняття Польщею у повітря F-16

У повідомленні Оперативного командування зазначали, що спостерігалася інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, яка пов'язана із завданням ударів по території України.

З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору було піднято в повітря дві пари винищувачів F-16 та літак-заправник союзників,

– йдеться у повідомленні командування.

Зазначається, що близько 5:45 ранку в повітря злетіла пара винищувачів, дислокована на базі в Лаську, а близько 6:15 ранку – пара з бази в Кшесінах.

У командуванні Збройних сил Польщі попередили, що діяльність польської та союзної авіації в їхньому повітряному просторі може бути пов'язана з підвищеним рівнем шуму, особливо у східній частині країни.

З чим пов'язані такі дії Польщі: коротко