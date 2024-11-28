Міста без світла, запуск "Калібрів" з касетними боєприпасами: головне про атаку 28 листопада
У ніч на четвер, 28 листопада, Росія здійснила ракетну атаку на Україну, випустивши ракети "Калібр" і Х-101 з літаків Ту-95. Також ворог застосував "Шахеди".
24 Канал розповідає про наслідки ракетного удару 28 листопада. Головню ціллю росіян стали об'єкти енергетичної інфраструктури, в Україні вимушено ввели аварійні відключення електроенергії.
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Ворог почав атаку з "Шахедів" і закінчив "Калібрами"
Ще з вечора 27 листопада Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атак "Шахедами". Ворожі БпЛА фіксували у: Сумській, Чернігівській, Полтавській, Житомирській, Київській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.
Близько 4:30 Росія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). ПС повідомили про зліт 7 бортів, які здійснили пуски ракет.
Також були пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря. Ворожі ракети долетіли до західних областей.
Скільки цілей вдадалось збити
Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 188 засобів повітряного нападу. Збили 76 крилатих ракет, 3 керовані ракети і 35 БпЛА, повідомили в Повітряних силах.
Ворог випустив:
- 3 зенітні керовані ракети С-300 із російської Бєлгородської області по Харківській
- 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл.
- 28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря
- 97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.
Підтверджено збиття:
- 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр"
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69
- 35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).
Важливо! Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед ворожих засобів ураження були касетні.
У кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики, – зазначив президент.
Під ударом енергетика
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив сьогодні, що російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України, що стало вже 11-м нападом на цивільні енергетичні об'єкти за останній рік.
У своїй заяві в соціальних мережах Галущенко підкреслив широкомасштабний характер нападу, зазначивши: "Вкотре енергетичний сектор зазнає масованої ворожої атаки. Атаки на енергетичні об'єкти відбуваються по всій Україні".
У відповідь на ситуацію, що склалася, "Укренерго" запровадило аварійні відключення електроенергії по всій країні. Виконавчий директор Ясно Сергій Коваленко зазначив, що, за прогнозами "Укренерго", аварійні відключення електроенергії можуть тривати до 20:00 вечора.
Наслідки атаки по в областях
- Київ
Зранку у Києві працювала ППО і пролунали вибухи. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки у Дніпровському районі столиці впали уламки. Уламки впали на відкриту територію у Дніпровському районі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.
Пізніше стало відомо, що також уламки впали на територію підприємства у Дарницькому районі. Кілька господарчих будівель і вантажний автомобіль були пошкоджені. Без постраждалих.
Повітряна тривога у столиці тривала майже 9 з половиною годин. Всі ракети і дрони, які загрожували Києву, були знищені силами ППО.
- Київська область
На Київщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Там виникла пожежа, її вже ліквідували. Пошкоджена будівля та два автомобілі.
В іншому районі області пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангарне приміщення. Місцева влада повідомила, що унаслідок атаки постраждали двоє людей. Вони самостійно звернулися до лікарні з легкими ушкодженнями.
- Луцьк
На території Волинської області та в самому Луцьку є "прильоти" по критичній інфраструктурі, Луцьк частково без світла, транспорт у місті не працює
Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що критичну інфраструктуру підключили до альтернативних джерел енергії. Школярів перевели на дистанційне навчання, працюють "Пункти незламності".
У Волинській області без світла близько 215 тисяч абонентів. Інфраструктуру заживили від генераторів.
- Рівненщина
Окупанти цілилися в об’єкт енергетичної інфраструктури. В області без світла 280 тисяч абонентів, знеструмлено 681 населений пункт. Також є перебої з водою. Школи Рівного та частини Рівненського району перевели на дистанційне навчання. У Рівному також знеструмлені котельні.
- Львівська область
У регіоні атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомили в ОВА. На Львівщині через обстріл та відключення світла 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.
Дрогобицька районна військова адміністрація повідомила про влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Минулось без постраждалих.
- Сумська область
Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. На місці "прильотів" працюють відповідні служби.
- Харків
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по одному з найбільших районів Харкова. Попередньо усі вони прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі.
Станом на ранок інформації щодо постраждалих не надходило.
- Одеська область
Окупанти атакували Одещину ракетами. За даними ОВА, в Одеському районі пошкоджені 6 будинків. В самій Одесі внаслідок атаки горів гараж. Унаслідок атаки травмовано 3 людей, серед постраждалих 16-річний хлопець.
Перша зміна в одеських школах сьогодні працює дистанційно.
- Миколаїв
У Миклаєві теж лунали вибухи. Через відключення світла у місті не працюють тролейбуси та трамваї. Також сьогодні зачинені заклади освіти.
- Вінницька область
За даними ОВА, внаслідок ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Поранення отримала жінка.
- Хмельницька область
На Хмельниччині, за даними ОВА, сили ППО знищили 6 ракет, пошкоджене господарське приміщення. Минулось без постраждалих. Частково немає світла у Шепетівському та Хмельницькому районах.
- Івано-Франківська область
Зафіксовано пошкодження приватних будинків, обійшлося без постраждалих.
- Херсон
Місто знеструмлене, не працює електротранспорт. У Херсоні запровадили графік подачі води: з 6:00 до 8:00 та з 17:00 до 20:00.
- Житомир
Унаслідок ракетної атаки місто знеструмлене. Інфраструктуру підключають до генераторів.
- Кіровоградська область
Росіяни атакували дронами та ракетами. Виникла пожежа.
- Чернівецька область
Сили ППО знищили ворожу ракету у регіоні. Внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки у Дністровському районі.
Затримки потягів
В "Укрзалізниці" повідомили, що понад 150 поїздів прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна.
Через знеструмлення окремих ділянок фіксуються затримки трохи більше години для шести поїздів, працюють резервні тепловози.