Уламки падають на місто: чому ППО не може перехоплювати ракети завчасно

У ніч проти 30 серпня країна-терорист здійснила масовану атаку по Україні. Ворог запустив 44 повітряних цілей, серед яких 28 ракет та 16 дронів-камікадзе.

Повітряні сили ЗСУ збили усі цілі над Києвом, однак внаслідок падіння уламків ракет та дронів загинуло дві людини. Ще три отримали поранення різного ступеня важкості. Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив 24 Каналу, чому протиповітряна оборона збиває ракети та БпЛА над містами.

Зверніть увагу Росія атакувала Україну бомбардувальниками Ту-95: що це за літаки та якими ракетами б'ють

Треба ще більше систем ППО

Київ – це велике за площею місто. Для того, аби перекрити кордони столиці треба розставити зенітно-ракетні комплекси по периметру міста, а це більше сотні кілометрів. На жаль, у нас просто немає такої кількості.

Ця біда через кількість наших зенітно-ракетних комплексів,

– зазначив Світан.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів десятки різноманітних систем протиповітряної оборони. Зокрема, Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T, Avenger тощо. Однак цього недостатньо для того, аби закрити небо над Україною і повністю захистити міста від російських ракет та дронів.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Повітряні сили ЗСУ вимушені розміщувати наявні ЗРК у межах міста. Через це ППО збиває цілі над Києвом чи іншими великими містами й просто не встигає збивати їх на підході до міста.

"От коли буде достатня кількість систем ППО і ми хоча б у такому режимі як Київ закриємо решту українських міст, тільки після цього ЗРК можна буде розташовувати по периметру великих міст", – сказав військовий експерт.

Як розташована ППО у великих українських містах: дивіться відео

Наслідки масованої атаки по Україні