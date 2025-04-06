Пані посол США в Україні відреагувала на нічну атаку росіян: цього разу про Росію згадала

Комбінована атака Росії по Україні, яка відбулася вночі та зранку 6 квітня, не залишилася без уваги США. Цього разу пані посол згадала про Росію у своєму дописі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Бріджит Брінк.

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Що написали у США про атаку по Україні 6 квітня

Пані посол проілюструвала публікацію картою тривог. На ній уся Україна була червона через зліт літаків Ту та загрозу балістики.

Станом на 6:30 ранку Київ та решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці та повідомлення про обстріли кількох міст,

– написала Бріджит Брінк.

Утім, і цього разу деякі користувачі зауважили, що "ракети з боку Росії" – не те саме, що "Росія запустила ракети".

Нагадаємо, жорстокий удар росіян по Кривому Рогу пані посол прокоментувала досить дивно. Вона не згадала, хто винен в обстрілі.

"Жахає те, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей. Ось чому ця війна має завершитися", – висловилася посадовиця.

Українці обурилися цим постом. Богдан Кротевич жорстко прокоментував слова Бріджит Брінк.

"Ви забули, як пишеться слово "Росія"? Російська балістична ракета! Чи у вас відсутня особиста гідність, що навіть вбивство Росією дітей для вас недостатньо вагомий аргумент, щоб просто назвати зло злом", – написав "Тавр".

6 квітня Україна в жалобі через жертви у Кривому Розі.