Пані посол США в Україні відреагувала на нічну атаку росіян: цього разу про Росію згадала
- Комбінована атака Росії по Україні 6 квітня викликала реакцію пані посла США Бріджит Брінк.
- На відміну від удару по Кривому Рогу посадовиця згадала у своєму пості про Росію, але дехто угледів двозначність у її словах.
Комбінована атака Росії по Україні, яка відбулася вночі та зранку 6 квітня, не залишилася без уваги США. Цього разу пані посол згадала про Росію у своєму дописі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Бріджит Брінк.
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Що написали у США про атаку по Україні 6 квітня
Пані посол проілюструвала публікацію картою тривог. На ній уся Україна була червона через зліт літаків Ту та загрозу балістики.
Станом на 6:30 ранку Київ та решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці та повідомлення про обстріли кількох міст,
– написала Бріджит Брінк.
Утім, і цього разу деякі користувачі зауважили, що "ракети з боку Росії" – не те саме, що "Росія запустила ракети".
Нагадаємо, жорстокий удар росіян по Кривому Рогу пані посол прокоментувала досить дивно. Вона не згадала, хто винен в обстрілі.
"Жахає те, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей. Ось чому ця війна має завершитися", – висловилася посадовиця.
Українці обурилися цим постом. Богдан Кротевич жорстко прокоментував слова Бріджит Брінк.
"Ви забули, як пишеться слово "Росія"? Російська балістична ракета! Чи у вас відсутня особиста гідність, що навіть вбивство Росією дітей для вас недостатньо вагомий аргумент, щоб просто назвати зло злом", – написав "Тавр".
6 квітня Україна в жалобі через жертви у Кривому Розі.