У ДТЕК натякнули, що відбувається з енергосистемою України після атак Росії

Вночі 8 травня Росія цинічно завдала ударів по українських містах. Під атакою ворога опинилася енергетична інфраструктура.

Нагадаємо, що росіяни цієї ночі знову спрямували на Україну "Шахеди" та ракети. Загарбники спрямували свою зброю не лише на енергетичну, а й на критичну інфраструктуру нашої держави.

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В якому стані енергосистема України після атаки ворога

Ніч на 8 травня була важкою для української енергетики. Російські окупанти не вперше обстрілюють енергетичні об'єкти нашої держави. Цієї ночі ворог вкотре тероризував Україну, завдаючи ударів по таких об'єктах.

У компанії ДТЕК досить відверто натякнули, яка зараз ситуація з енергосистемою України після обстрілів Росії.

Вони опублікували світлину в соцмережі Х (колишній твітер) сьогодні зранку.



Як в ДТЕК характеризують ситуацію з енергосистемою в країні / Фото ДТЕК

Якщо вам складно уявити, що зараз з енергосистемою, то ми десь тут,

– так підписали світлину в ДТЕК.

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