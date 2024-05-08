Весь набір ракет: Світан попередив про можливе повторення масованої атаки найближчими днями

У ніч на 8 травня росіяни масовано атакували Україну. Під прицілом окупантів вже вкотре виявилися об'єкти енергетичної інфраструктури. Найближчим часом атаки можуть повторитися.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що завдання знищити енергосистему України однозначно стояло перед росіянами, адже в основному ракети та "Шахеди" летіли по енергооб'єктах. Однак сама по собі атака була досить стандартною, хоча зараз росіяни і використовують велику кількість модифікації ракет.

Дивіться також Мова виключно про погодинне відключення: які обмеження можуть бути застосовані після атаки

Різнопрофільна атака

Роман Світан зауважив, що під час атаки були застосовані "Кинджали", "Іскандери" та "Калібри", чотири з яких випустили з підводного човна. Було 45 ракет Х-101 та Х-555, а також кілька керованих ракет авіаційного базування Х-59. Звичайно ж, випустили й 21 "Шахед". Тобто росіяни спробували створити багаторівневу та різнопрофільну атаку.

Із 45 ракет 33 було збито. А от пропущені 12 ракет Х-101 – серйозний показник. Ці ракети містять напівтонні бойові частини, які дозволяють зменшити дальність польоту ракети та об'єм паливних баків. Вони завдають серйозної шкоди, але наші ППО з нею впораються,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

За його словами, для росіян зараз складно навіть визначити ціль та як до неї підійти. Ті цілі в Україні, які не можна з певних причин перемістити, прикриваються системою протиповітряної оборони.

Геноцидний режим росіян

Оскільки "легальних" або військових цілей у росіян дедалі менше, під удар потрапляють цивільні об'єкти.

"Росіяни переходять в інший режим – геноцидний та терористичний, оскільки ми бачимо, як наносяться удари і по Одесі, і по Харкову, по житловому сектору та мирним людям. Бачимо втрати серед цивільного населення", – сказав військовий експерт.

Роман Світан додав, що хоч кількість атак падає через те, що цілевказівки немає, сьогоднішня атака – не остання.

Протягом кількох днів буде повтор атаки такого ж рівня, можливо, вночі з 8 на 9 травня, тому найближчі 3 – 4 дні треба бути дуже обережними, особливо у нічний час,

– наголосив Світан.

Окрім атак по об'єктах енергетики, росіяни не перестають атакувати Львівську область, зокрема Стрийщину, де розташоване найбільше в Європі газове сховище.

В ньому можуть зберігатися принаймні кілька десятків мільярдів кубів газу, а використовувати його можуть як західні, так і українські компанії. Протягом літа там можна накопичити достатню кількість газу, щоб взимку не було ні теплових, ні електричних блекаутів.

Росіяни намагаються до нього дістати та вибити крилатими ракетами "Кинджал", тому такі об'єкти мають бути прикриті системами протибалістичних зенітно-ракетних комплексів рівня SAMP/T або того ж Patriot.

Оптимальний варіант – щоб польські два Patriot могли перекочувати на нашу територію та прикривати захід нашої країни та розташовані там енергооб'єкти. Вони важливі як для нас, так і для Польщі,

– сказав Роман Світан.

Росія атакує Україну: останні новини