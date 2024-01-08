Постійно змінюють тактику, – політтехнолог про російську терористичну атаку по Україні

Росіяни вранці 8 січня знову завдали масованого удару по Україні. Вибухи пролунали у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що росіяни наразі відмовились від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, хоча час від часу обстрілюють відповідні підприємства. Напевно ворог усвідомив, якщо минулої зими, маючи більшу кількість ракет, йому не вдалося влаштувати в Україні блекаут, то у 2024 році – поготів.

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Які наміри росіян

Зараз росіяни, на їх думку, завдають ударів по нібито об'єктах оборонної структури. Проте влучають в торговельні центри.

Вони постійно змінюють тактику. Минулого разу били по двох великих містах – всю зброю зосередили на Київ та Харків. Проте бомбардування Харківщини не припиняється,

– підкреслив політтехнолог.

Під час обстрілу 8 січня під ударами були Запоріжжя, Кривій Ріг, Дніпро і знову Харків. Цього разу окупанти свої ракети, які майже долетіли до Львівської області, розвернули назад. Також частина ракет прямувала в бік аеродромів, зокрема у Старокостянтинів.

Це все, що росіяни намагаються зараз зробити, щоб ліквідувати зброю, яку Україні передають партнери. А також потужності, на яких розпочалось виробництво української зброї,

– впевнений Тизенгаузен.

Проте, за його словами, замість військових об'єктів, криворукі росіяни влучають по цивільних.

Водночас найцинічніше те, що Росія намагається зібрати Радбез ООН щодо постачання зброї, а також систем захисту, зокрема ППО Patriot, NASAMS, IRIS-T, в Україну від західних партнерів.

"ООН зобов'язана зібрати Раду безпеки та вислуховувати від Небензі (Васілій Небензя, представник Росії в ООН – 24 Канал) про "злочини України проти Росії". При цьому всі чиновники удають, що це нормально. На сьогодні ООН перестала бути більш-менш дієвою організацією", – наголосив Борис Тизенгаузен.

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