Львів вже зі світлом, водою і теплом, але планові відключення ще діють, – Садовий

Російські загарбники сьогодні, 23 листопада, завдали чергової масованої атаки по Україні. Внаслідок ворожої атаки Львів був без світла та водопостачання. Однак станом на 21 годину все відновили.

Утім, деякі будинки можуть бути без світла, оскільки в місті тривають планові відключення електроенергії. Про це у своєму телеграмі написав міський голова Львова Андрій Садовий, інформує 24 канал.

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Львів повернувся до нормального режиму

Крім того, львівський мер повідомив, що всі міські служби працюють. А також подякував Збройним Силам та тим, хто невпинно виконує свою роботу.

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В Офісі Президента повідомили, що загалом у Львівській області електропостачання відновлено на 90%

Напередодні в ефірі 24 каналу Садовий розповів, що сьогодні львів'яни відчули серйозні проблеми, оскільки електропостачання фактично не було, а воду подавали за допомогою дизель-генераторів. Крім того, мер міста додав, що у Львові був зупинений громадський транспорт.

Він також додав, що завтра діти підуть до школи, оскільки школи та садочки працюватимуть. "Попри все працюємо й показуємо приклад нашої стійкості", – наголосив Садовий.

Місто готове до різних сценаріїв

У Львові є близько 6 тисяч укриттів, тисяча з них вже обладнана пічками, до того ж там є запаси дров та медикаментів. Також у Львові обладнані додаткові пункти обігріву.

Ми будемо жити та показувати нашу твердість. Наша задача, щоб місто працювало,

– наголосив міський голова Львова.

Ба більше, напередодні з'явилася інформація, що міська влада буде компенсувати ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) 50% вартості електрогенераторів, які вони закупили. Садовий повідомив, що заявки подали вже близько сотні Об'єднань. Крім того, вартість компенсують й ОСББ, які придбали генератор раніше.

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