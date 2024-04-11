Під час масованого удару в морі був російський ракетоносій: у ЗСУ сказали, чи були пуски

Російська армія вночі 11 квітня завдала масованого удару ракетами і "Шахедами" по Україні. Під час цього обстрілу ворог також виводив у Чорне море свій ракетоносій.

Про це в етері телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що наразі пусків з моря під час російської атаки України – не фіксували, передає 24 Канал.

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Гуменюк наголосила, що напередодні масованої атаки вночі підводний ракетоносій окупантів вийшов на бойове чергування у Чорне море. За словами речниці, це вже є стала ознака напередодні обстрілів нашої держави.

Ми спостерігаємо це кожного разу, коли починається така масована атака, на бойовому чергуванні зʼявляється ракетоносій. Станом на зараз ми не фіксували чергові пуски з моря, але сам такого виходу є характерною ознакою тактики росіян,

– наголосила вона.

Наталія Гуменюк також пояснила, що під час попередньої масованої атаки були зафіксовані пуски з ракетоносія. Але перед тим дві атаки пройшли без застосування "Калібрів", хоча ракетоносії чергували.

За словами полковника, ця тактика росіян може бути спрямована на розосередження зусиль протиповітряної оборони наших сил.

У Чорному морі перебуває субмарина "Варшав'янка"

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в етері національного марафону пояснив, що боячись атак на кораблі-ракетоносії, ворог почав застосовувати субмарини.

"Зараз в морі перебуває "Варшав'янка" 36 проєкту – носій крилатих ракет. Ми бачимо це вже не вперше, так само зараз з'ясовують його причетність до нічних атак", – пояснив капітан.

Плетенчук зауважив, що у разі підтвердження застосування ракети з моря, це буде вже схоже на вибір тактики росіянами, що все ж таки вони вирішили спочатку пускати ракети з повітря, а згодом під час масованої атаки також пускати зброю з моря. За словами капітана, вся інформація щодо сьогоднішньої атаки буде доповнюватися.