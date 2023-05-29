Росіяни розгублені: у зміни тактики ракетних обстрілів є 3 причини

На Україну 29 травня було здійснено одну з найскладніших комбінованих атак. На відміну від попередніх обстрілів, тепер ворог атакував не лише вночі, а й вдень.

Зміна ворожої тактики може бути пов'язаною із низкою факторів. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Юрій Федоров.

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По-перше, збільшення масованих атак по Україні – це прояв відчаю російських військових та політичних діячів. Раніше Росія вела повітряну війну проти енергетичної інфраструктури України і програла. Тепер росіяни спрямували зусилля на удари по центрах прийняття рішень та урядових установах у столиці. Однак потужна робота української ППО знову не дозволяє ворогові здійснити свої плани.

Але і ця ціль російських терористів є досить безглуздою, зауважив військовий аналітик. Адже урядові будівлі зводилися після Другої світової війни з розрахунком на можливість ядерної атаки. Тобто, крім наземної частини, установи мають підземні споруди, які здатні витримати обстріли.

Пошук ППО та терор

По-друге, росіяни не відмовилися від своїх намагань уразити українську систему ППО, зокрема установки Patriot. Також обстріли націлені на виснаження ракетних запасів протиповітряної оборони.

По-третє, росіяни щоденно доводять, що вони є терористичною державою, яка намагається сіяти паніку серед українського мирного населення.

Однак цей розрахунок знову ж таки безглуздий, з безглуздими засобами. Адже що більше російські повітряні сили завдають ударів по мирних об'єктах, тим більшою є злість та прагнення помститися в українців,

– додав Федоров.

Ці неефективні дії свідчить, що в Росії залишається все менше засобів та методів для досягнення своїх цілей військовим шляхом. А це підтверджує, що перемога України стає все ближчою.

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Російські терористи завдали масового удару по Україні 29 травня