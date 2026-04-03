Офіцер ЗСУ припустив, чому Росія переходить на денні масовані атаки

Росія з вечора 2 квітня почала масовано атакувати українські міста і продовжувала робити це протягом наступного дня. Ворог застосував для обстрілу 579 засобів, зокрема балістичні та крилаті ракети, БпЛА. Російська армія посилює терор мирного населення, бо на полі бою не має бажаних просувань.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, наголосивши, що Росія не виконала ті анонси, які робила, а встановлені дедлайни з захоплення низки населених пунктів – провалила.

Противник повернувся до тактики денних атак

Те, що ворог вдається до обстрілів удень, зі слів офіцера ЗСУ, не є новою тактикою. Він нагадав, що орієнтовно 2 роки тому російська армія використовувала ранкові атаки, а також хибні злети своїх МіГів для того, аби створити максимальні проблеми для українського бізнесу.

Тоді, з його слів, це призводило до закриття торгових центрів, офісів. Відповідно, зупинялося багато бізнесів, як наслідок – не продукувалися кошти в економіку.

Росіяни це робили навмисно. Зараз вони діють так, аби посилити тиск на цивільне населення. Посеред білого дня зростає відсоток того, що можна завдати більшої шкоди на вулицях, площах, скверах (як у випадку Львова, Франківська, Тернополя),

– озвучив Ткачук.

Офіцер ЗСУ також додав, що тиск Росії через атаки по енергетиці після завершення зими й до початку гарячої фази літа не такий актуальний. В цей проміжок часу, як прогнозує Ткачук, ворог прибігатиме до інших елементів тиску. Зокрема, денних атак по містах.

Зауважте! На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака те, що країна-агресорка гатить тепер протягом дня, може пояснюватися її прагненням перевантажити українську систему ППО та й самих оборонців. Він пояснив, що коли атака розтягується й триває понад добу, порушується звичний ритм роботи ППО. Після нічного обстрілу вкрай мало часу на те, аби поступово перезарядитися, а бійцям відновитися після нічної зміни.

Масована атака на Україну 3 квітня: основні відомості