Байден не міг не відреагувати на обстріл України: якими є його нинішні позиції в США

Президент США Джо Байден відреагував на терористичний удар Росії 29 грудня та закликав Конгрес нарешті ухвалити виділення коштів для України. Насправді і демократи, і республіканці підтримують продовження допомоги. Але це питання стало заручником політичних ігор.

Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що заява Байдена була цілком очікуваною. Він відреагував так, як мав би говорити лідер західного світу.

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Крім того, військова допомога для України – це його шанс на подальше політичне майбутнє. І не тільки його. Адже Штати не можуть собі дозволити програти ще одну війну після виходу із Афганістану. Це може занурити США в глибоку політичну кризу, наслідки якої відчують усі.

Вони розуміють можливі наслідки. І демократи, і республіканці підтримують Україну. До речі, а хто зареєстрував ініціативу про лендліз, яку кабінет Байдена не реалізував? Республіканці. А хто подав ініціативу про ATACMS на 300 кілометрів? Республіканці. Просто зараз ми стали заручниками деякої політичної турбулентності 2024 року, в яку вже ввалюються Штати зі своїми виборами,

– пояснив Буряченко.

Зараз там триває перетягування канатів за електорат. І все через міграційне питання, яке є досить чутливим.

Ніхто Україну не кинув

Як наголосив Буряченко, насправді не потрібно панікувати. Напередодні Нового року є багато політичних сигналів про те, що і Сполучені Штати виділять для України допомогу на понад 60 мільярдів доларів; і в ЄС ухвалять рішення про 50 мільярдів євро на чотири роки. Також є допомога від конкретних країн: Німеччини, Норвегії, Данії; є транш МВФ та допомога від Світового банку.

Ніхто не кинув Україну напризволяще. Я думаю, ми маємо зробити насамперед для себе багато висновків. А кожен з нас має шукати в собі додаткові резерви для того, щоб ми досягли тих цілей у війні, які перед собою поставили. Але зрозуміло, що наступного року легко не буде,

– зауважив Буряченко.

Військова допомога для України: коротко