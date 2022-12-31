Під час масованої атаки кілька ракет не долетіли та впали на території Росії, – Міноборони

Вдень 31 грудня Росія цинічно завдала чергового ракетного удару по Україні. Однак не всі її смертоносні боєголовки перетнули кордон України.

Відомо, що загалом ворог здійснив по території України близько 20 запусків ракет. Однак деякі з них впали на території самої країни-терористки.

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Деякі ракети могли впасти у самій же Росії

За даними Міноборони України, для обстрілів нашої держави Росія використала:

літаки-ракетоносці стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря,

оперативно-тактичні комплекси наземного базування "Іскандер-М".

Однак за інформацією, що наразі уточнюється, кілька з них не долетіли до України і впали на території самої ж Росії. Так, нагадаємо, вдень 31 грудня у російських телеграм-каналах з'явилась інформація про те, що невідомий об'єкт впав у Волгоградській області.

Однак місцеві стверджують, що це могла бути не ракета, а безпілотник.



Що знайшли місцеві / Фото росЗМІ

Скільки ракет збили українські сили ППО

Загалом же українським захисникам вдалося знищити 12 крилатих ракет у трьох областях нашої держави. Мовиться про:

Київську,

Житомирську,

Хмельницьку області.

Крім того, на Київщині збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО,

– розповіли в Міноборони України.

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