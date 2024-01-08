Відсоток збиття залишився таким, як і був, – Ігнат про масовану ракетну атаку

Росія 8 січня масовано атакувала територію України ракетами різних типів. Зокрема ворог атакував "Шахедами", різними балістичними ракетами, "Кинджалами" і крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону проаналізував ранкову атаку й наголосив, що відсоток збиття ворожих цілей залишився таким, як і був. Додамо, що сили ППО збили 8 із 8 "Шахедів" та 18 із 24 крилатих ракет.

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Була велика кількість балістичних ракет

Ігнат зазначив, що під час ранкової атаки 8 січня була велика кількість і балістичних ракет, які окупанти випустили по території України. Так, росіяни випустили "Кинджали", ракети Х-22, які знаходять на ціль по балістичній траєкторії, а також 6 "Іскандерів" та ракети С-300 і С-400.

У Повітряних силах наголосили, що такі ракети можна збивати лише деякими засобами. Це такі системи, зокрема, як Patriot. Водночас Ігнат додав, що відсоток збиття повітряних цілей залишився таким, як і був.

Багато хто каже, що нібито низький відсоток збиття. Відсоток збиття залишається таким, як і був. Зрозуміло, що ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 хотілося б і більше збити. Але 18 із 24 – це теж доволі непоганий результат, враховуючи таку кількість цілей повітряного нападу, як ворог запускає по Україні. Плюс нічна атака "Шахедів" – знищено усі дрони-камікадзе,

– наголосив Ігнат.

Він також підкреслив, що ворог з кожною масованою атакою використовує все менше повітряних цілей. Так, 29 грудня окупанти запустили 158 повітряних цілей, 2 січня – вже 134, а зранку 8 січня ще менше – 58.

Що ж стосується формулювання: "Ракети не досягли своїх цілей", Ігнат пояснив, що вони могли впасти в полі або підірватися в повітрі. Їх у Повітряних силах однаково записують в актив тих засобів, якими ворог намагався завдати ударів.

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