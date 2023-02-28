Чому в роковини вторгнення не було масованої атаки по Україні: що кажуть у ЗСУ

Україна остерігалась, що Росія 24 лютого завдасть нового масованого удару по нашій державі. На щастя, цього не трапилось. У Повітряних силах заявили, що питання було в можливостях ворога.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, у чому ж була справжня причина того, що Кремль не вдарив по Україні 24 лютого. Хоч багато високопосадовців та навіть глава української розвідки попереджали про ймовірну атаку.

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Чому Росія не атакувала Україну 24 лютого

Питання в тому, що вони можуть собі дозволити наразі випустити по Україні,

– заявив Юрій Ігнат.

Речник повідомив, що у ворога в Чорному морі багато кораблів-носіїв крилатих ракет, сумарний залп яких – понад 40 ракет. За словами речника Повітряних сил:

жодного разу така кількість "Калібрів" не вилітала з кораблів у Чорному морі;

пускали тільки 10 – 15 цих "Калібрів";

більшість ракет летіло з носіїв повітряного базування – Ту-95.

"Тому зміна застосування і ракет і "Шахедів", мабуть, пов'язана з їхньою наявністю та з тим, що вони можуть собі дозволити на цей час. У цьому і полягає вся їхня "тактика" і "стратегія", – додав Юрій Ігнат.

Скільки ракет та дронів використала Росія з осені 2022

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ розповів, що з часу початку ракетних атак Росії по інфраструктурі України, Росія використала:

орієнтовно 650 крилатих високоточних ракет – це тільки ті, що були збиті ППО;

650 іранських дронів.

За словами Юрія Ігната, варто додати ще 20 – 25%, які не збила наша ППО, і матимемо кількість запущених ракет по Україні. Окрім того, варто врахувати ще атаку дронами в ніч проти 27 лютого.

Попри це, за словами речника, результату противник не досяг. Проте в росіян є багато радянських ракет С-300, якими ворог може бити по прифронтових територіях України.

"Саме тому треба робити все, щоб знищувати не самі ракети в повітрі, а установки. Для цього нам потрібна зброя", – підсумував Юрій Ігнат.

Коли ймовірний наступний удар по Україні

28 лютого глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що варто дослухатись до сигналів повітряної тривоги, адже росіяни технічно готові до удару ще з 24 лютого.

Ба більше, посадовець пояснив, що завдяки певним діям Збройних Сил України та ГУР російські загарбники переносять масований удар. Проте окупанти однаково готуються, дорозвідують, змінюють тактику та роблять фейкові атаки.

У цей же день керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що росіяни тримають Україну в напрузі. Адже ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі від 4 до 13 одиниць. Там перебувають два підводні ракетоносії, які споряджені 8 ракетами типу "Калібр".