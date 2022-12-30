Зіпсувати свята, – військовий експерт про те, чи буде масована ракетна атака до Нового року
Росіяни теоретично могли підготувати велику масовану ракетну атаку, щоб здійснити її в кілька етапів у період свят. Тому є ризики нових обстрілів.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Свою попередню масовану ракетну атаку по українських містах росіяни провели 29 грудня.
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Росія теоретично могла підготувати більший залп
Мусієнко зазначив, що теоретично можна допустити ще одну масовану ракетну атаку росіян у випадку, якщо Росія готувалась до цього раніше. Тобто, якщо вона підготувала певну кількість залпів, наприклад, 120 – 140 ракет, які назбирали різними правдами й неправдами.
Позвозили звідки могли й розподілили на 2 – 3 етапи з проміжком 2 – 3 дні, до тижня. Тобто, теоретично таке уявити у принципі можна. Раніше такого фактично не траплялось, щоб з маленькими інтервалами. Було це тільки десь у жовтні,
– зауважив військовий експерт.
Він додав, що тоді наздоганяючи себе вони наступного дня випустили близько 20 – 25 ракет. Однак, зрозуміло, що це не та кількість, як була напередодні – 70 – 80 ракет.
Мусієнко про те, чи буде масована ракетна атака до Нового року: дивіться відео
Росія хоче зіпсувати свята
За словами керівника Центру військово-правових досліджень, теоретично у принципі уявити собі таке можна, що вони могли сконцентрувати більше ракет. Дійсно могли зробити це для того, аби зіпсувати нам свята і продовжувати вражати інфраструктурні об'єкти.
"Просто питання в тому, чи буде це 30 грудня, 31 грудня. Мабуть, що ні. Однак протягом наступного тижня ризики такі існують", – наголосив Мусієнко.
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