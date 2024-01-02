Масована російська атака України: Зеленський відреагував на черговий злочин окупантів

Російські загарбники вночі та вранці 2 січня завдали по Україні масованого комбінованого ракетного удару. Зрештою на воєнний злочин Росії вже встиг відреагувати Володимир Зеленський.

Він засудив цю атаку з боку російської армії. Глава держави також зазначив, що наразі на місцях працюють всі відповідні служби.

До теми Величезна вирва, пошкоджені будинки і церква: фото наслідків ракетного удару Росії по Києву

Зеленський прокоментував атаку росіян по Україні

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Президент зазначив, що наразі триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Зокрема, залучені понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики та поліцейські.

Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким,

– сказав він.

Зеленський також зауважив, що вже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. Адже із 31 грудня російські загарбники застосували вже близько 170 "Шахедів" і десятки ракет різних типів.

"Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних об'єктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита", – розповів український очільник.

Глава держави також зазначив, що саме Patriot та інші системи протиповітряної та протиракетної оборони допомагають рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором.

Зеленський також запевнив, що цього року він також продовжить роботу з усіма у світі, хто цінує життя, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне. Адже держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить.

Росія масовано обстріляла Київ і Харків ракетами