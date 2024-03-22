Кремль двічі поспіль масовано атакує Україну: Гуменюк пояснила, навіщо ворог змінив тактику
21 – 22 березня росіяни здійснили масовані атаки на українські міста. Першого дня ворог вдарив по столиці, а другого – по важливих інфраструктурних об'єктах у різних регіонах країни.
Важко пригадати, коли востаннє окупанти били масовано два дні поспіль. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила зміну тактики противника, передає 24 Канал.
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Що задумав ворог
Полковник зазначила, що росіяни неодноразово змінюють свою тактику. У такий спосіб вони вишукують способи, як бути максимально ефективними у своїх ударах.
Гуменюк підкреслила, що наші сили шукають засоби протидії ворожим нападам, а противник тим часом перебуває у пошуку найефективніших засобів утиску, терору і нападу.
Речниця нагадала, що вже раніше українців попереджали, що після фарсових виборів у Росії, станеться загострення конфлікту, зокрема у вигляді повітряних атак. Так воно й відбулося.
Які основні цілі росіян
Військова назвала очевидним те, що окупанти зосередили удари на об'єктах важливої інфраструктури різного кшталту. Зокрема, енергетичної. У багатьох громадах повідомляється про те, що є обмеження у використанні електроенергії, є необхідність робити запаси води.
Гуменюк наголосила, що сама атака була масована і комбінована. Спочатку дуже багато дронів пройшлося регіонами України. Далі практично одразу розпочалися ракетні удари. У такий спосіб противник намагався перевиснажити системи ППО.
Росія двічі масовано вдарила по Україні: що відомо
- 21 березня вранці ворог запустив по столиці понад три десятка ракет. Це були 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 та дві балістичні – "Іскандер" і "Кинджал".
- Усі повітряні цілі були знищені на Київщині.
- Водночас сталося падіння уламків, що спричинило пошкодження та руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, у столиці постраждали три райони: Подільський, Святошинський та Шевченівський.
- 13 людей отримали поранення. Серед них четверо госпіталізували.
- У ніч проти 22 березня окупанти спочатку атакували Україну дронами, а вранці вдарили ракетами. Загалом ворог запустив понад 150 ворожих снарядів. З них 94 було збито силами ППО.
- Ворожа атака забрала життя 5 людей у Запоріжжі та Хмельницькому. Десятки отримали поранення.
- Уражень зазнали близько 20 електростанцій та підстанцій, зокрема ДніпроГЕС. По останній ворог випустив 8 ракет. Наразі пожежу на найбільшій ГЕС в Україні вдалося локалізувати. На щастя, минулося без прориву дамби.