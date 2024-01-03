Якими можуть бути нові російські обстріли: військовий оглядач назвав 2 сценарії

Головна мета масованих атак Росії на Україну – це терор. Окупанти влаштовують комбіновані обстріли з використанням як ракет, так і "Шахедів".

Атака 2 січня відрізнялась від інших тим, що ворог застосував максимальну кількість гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал". Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Якщо ми говоримо про атаку з 1 на 2 січня, то вона відрізнялась тим, що було застосовано максимальну кількість Х-47М2 "Кинджал". Така кількість не використовувались за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. А так вона повністю відповідає атаці з 28 на 29 грудня 2023 року", – сказав військовий оглядач.

Окупанти можуть використати два сценарії

Олександр Коваленко зазначив, що росіяни накопичують боєкомплект, вони не застосовують крилаті ракети авіаційного морського базування дозвукового типу. Отже, окупанти до чогось готуються.

Сценарій тільки один: комбінована атака різної номенклатури ракетного озброєння з використанням першою хвилею дронів-камікадзе Shahed-131 от Shahed-136. Все це між собою максимально синхронізовано для підвищення прориву протиповітряної оборони, виснаження та розосередження уваги ППО,

– пояснив він.

Є два варіанти розвитку подій. Загарбники можуть продовжувати робити акцент саме на масовані удари, але вони потребують відповідного ресурсу. Цього їм не вистачає. Настільки масовані обстріли ворог може здійснити ще, можливо, 4 – 5 разів.

"Через деякий час вони будуть змушені комбінувати між собою авіаційну компоненту Х-101, Х-555 та морську компоненту крилатих ракет "Калібр" у пропорції 50 на 50%, 60 на 40%, 30 на 70% і так далі. Бо їм буде просто не вистачати їх", – підкреслив військовий оглядач.

Росіяни можуть використати і другий сценарій, який застосовували у травні та червні 2023 року. Окупанти використовували обмежений боєкомплект, 15, 20, 30 крилатих ракет як основний елемент ураження. Це дозволяло їм використовувати їх кожні два – три дні.

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