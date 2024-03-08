Російських кораблів довго нема в морі: чи означає це, що окупанти не готують масовані обстріли

Окупанти вже досить довго не здійснювали масованих обстрілів України. Звісно, вони б'ють ракетами і запускають "Шахеди", але немає саме масованих ракетних атак, які б стосувалися багатьох міст.

Спікер Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, яка зараз ситуація в морі. На воді росіяни обмежені в своїх можливостях, бо відрізані від Криму, де ракети завантажують на кораблі. Але у повітрі вони почуваються вільніше, хоч і не без нюансів.

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Яка зараз ситуація в Чорному морі

Чорне море вже четверту добу вільне від присутності там російських кораблів. В Азовському морі і далі продовжує чергувати одна одиниця на північ від так званого Кримського мосту,

– сказав Плетенчук.

Журналісти спитали, чи простіше в цій ситуації стало отримувати інформацію про підготовку росіян до масованого ракетного обстрілу, як вони це зазвичай робили з Чорного моря ракетами "Калібр".

"У цьому сенсі ситуація теж залишається незмінною. Враховуючи те, що ракетоносії базуються постійно зараз у східній частині Чорного моря, то, звісно, ускладнена для них ця процедура підготовки до обстрілів. У будь-якому разі ми намагаємося максимально оперативно отримувати інформацію щодо їхніх виходів в море і пересування та робити те, що необхідно, щоб протидіяти цим заходам", – відповів спікер.

Які міста обстріляла Росія

Хоча Україна має перемоги на морі, росіяни все ж можуть висадити десант . Про це сказала Наталія Гуменюк, зазначивши, що саме тому на правому березі Дніпра укріплюють фортифікації.

Останні атаки ворог здійснив по Одесі та Сумах. Південне місто він дістає за допомогою дронів, а також балістичних ракет. Саме балістикою було обстріляно одеський порт, коли там перебував Зеленський і грецький прем'єр.

"Шахедом" росіяни зруйнували багатоповерхівку в Одесі 2 березня. Тоді під завалами загинуло багато людей, у тому числі маленькі діти.

8 березня Росія випустила КАБи по Сумах. Керовані авіаційні бомби дозволяють ворогові дістатися прикордонних областей. На жаль, пуски цієї зброї не видно на радарах, тож її можна знищувати хіба разом із літаком.