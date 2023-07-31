Кожною ракетою Росія націлена лише на одне: чому партнери затягують з постачанням ППО

Росія продовжує свій щоденний терор проти цивільних об'єктів, намагаючись змусити Україну поступитися своїми територіями. Повітряним Силам вкрай потрібне підсилення протиповітряної оборони, але США ще роздумують над цим.

Такою думкою із 24 Каналом поділився військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що лише Сполучені Штати мають можливість швидко допомогти Україні закрити небо.

Дивіться також Здатні збивати "Кинджали": Подоляк сказав, скільки треба систем Patriot для повного захисту

Чому Росія продовжує терористичні обстріли

Головною метою російських обстрілів є терор цивільного населення. Російське політичне керівництво продовжує сподіватись, що кожна випущена в цивільний об’єкт ракета наближає момент, коли Україна вийде з білим прапором.

"Я дотримуюсь думки, що ракетний терор триватиме до останнього дня війни, аж поки не буде прийнято рішення про припинення вогню. І для того, щоб припинити цей терор, нам необхідно отримати або придбати нові засоби протиповітряної та протиракетної оборони", – переконаний військовий експерт.

Олег Жданов про російські обстріли та західне ППО: дивіться відео

Чи є затягування в постачанні західної ППО

Наявні у повітряних силах засоби протиракетної оборони, за словами Жданова, нагадують маленьку ковдру. Ми намагаємось вкрити нею плечі, але при цьому відкриваємо ноги.

"Дуже важко пояснити, чому Сполучені Штати не передають нам нових комплексів. У них є великі запаси комплексів Patriot, які вони могли б зняти зі зберігання й відновити. Скоріше за все, відповідь на це питання знаходиться в стінах овального кабінету (Джозефа Байдена – 24 Канал)", – припустив військовий експерт.

Що ж стосується Європи, то країни ЄС, налякані масштабом російсько-української війни, намагаються підсилити свої власні армії. Наприклад, Німеччина виділила додаткові 2 млрд євро на посилення Бундесверу, а Франція почала переглядати свою військову доктрину.

"Наші партнери готові нам допомагати, але "своя сорочка до тіла ближча". Фактично, зараз Європа мусить виробляти такі комплекси, як IRIS-T та NASAMS з нуля", – зазначив Жданов.

Скількома NASAMS, IRIS-T, Patriot оперують наші партнери

За 30 років існування комплексу NASAMS він стоїть на озброєнні 10 країн включно з Україною. Загальна ж кількість комплексів, створених Норвегією, навряд чи перевищує 50 ЗРК.



Що ж стосується комплексів IRIS-T, розробку яких завершили у 2014 році, то Україна стала лише третім оператором цього ЗРК після Єгипту та Швеції. Імовірно, виготовлено не більше 15 одиниць цього ЗРК.



Водночас армія Сполучених Штатів має на озброєнні 1100 комплексів Patriot, із яких близько 500 знаходяться у війську просто зараз, а ще 600, ймовірно, перебувають на зберіганні.

Ракетні обстріли: останні новини