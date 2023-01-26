Безглуздий ритуал, який ніхто не розуміє: як масовані ракетні атаки втратили сенс

26 січня 2023, 16:29
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Денис Казанський

Джерело:

Денис Казанський

Вже навіть у самій Росії не можуть пояснити, для чого продовжуються ці терористичні удари по Україні, які перетворилися на безглуздий ритуал.

Мільярди доларів на те, щоб українці посиділи день без світла

Раз на 2 тижні де*іли викидають на вітер кілька сотень мільйонів доларів просто, щоб порушити графіки подачі електрики та вбити випадкових невинних людей.

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Про тотальний блекаут та занурення України у кам'яний вік перестали писати навіть наймахровіші пропагандисти. Адже вони розуміють, що цього точно не буде.

Єдине, чого вдалося досягти таким обстрілом російським військовим злочинцями – це збільшення постачання зброї Україні. Проте вони продовжують.

Такої дурної худоби ще світ не бачив.

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Атака по Україні 26 січня: головне

  • Зранку 26 січня російські окупанти завдали нового масованого удару по Україні. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що вороги запустили 55 ракет. На щастя, нашим воїнам вдалося збити більшість з них – 47 одиниць.
  • На жаль, ворогу вдалося влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській, Київській та Вінницькій областях. Через це довелося запровадити екстрені відключення світла.
  • Також відомо, що внаслідок обстрілу Києва загинув 55-річний чоловік, є постраждалі.

Автор: Денис Казанський