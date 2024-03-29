Масована атака по Україні: перелік областей, де росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру
Джерело:Денис Шмигаль
29 березня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на енергосистему України. За словами прем'єр-міністра України, пошкоджень зазнала інфраструктура у шести областях.
Денис Шмигаль повідомив, що пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксовані у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення.
Читайте також Ракетні атаки Росії на енергосистему: Світан оцінив загрозу для АЕС
Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення. Це головний предмет розмови з нашими міжнародними партнерами,
– заявив прем'єр-міністр.
У Міністерстві енергетики України повідомили, що на Дніпропетровщині, Черкащині та Кіровогращині були обстріляні об'єкти теплової генерації. Цими ударами знеструмлювалися підстанції та, як наслідок, споживачі.
Масований обстріл 29 березня: що відомо
- Окупанти ще пізно ввечері 28 березня почали атакувати Україну. Спочатку ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед", а згодом – атакував ракетами різних типів.
- Загалом для своєї атаки ворог використав 99 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося знищити 84 повітряні цілі. Зокрема, противник атакував "Шахедами", крилатими ракетами та "Кинджалами".
- В Укренерго додали, що під час нічної атаки було пошкоджено теплові та гідроелектростанції у західних і центральних областях. У ДТЕК також зауважили, що окупанти вдарили по 3 теплоелектростанціях – серйозно пошкоджено обладнання. Після того, як загроза минула, енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки нічного терору.
- Також відомо, що Польща знову підіймала в повітря свої винищувачі під час масованого ракетного обстрілу. Перед цим польські винищувачі підіймали 24 березня 2024 року, коли російська ракета залетіла в повітряний простір країни.