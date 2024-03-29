Масована атака по Україні: перелік областей, де росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру

29 березня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на енергосистему України. За словами прем'єр-міністра України, пошкоджень зазнала інфраструктура у шести областях.

Денис Шмигаль повідомив, що пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксовані у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення.

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Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення. Це головний предмет розмови з нашими міжнародними партнерами,

– заявив прем'єр-міністр.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що на Дніпропетровщині, Черкащині та Кіровогращині були обстріляні об'єкти теплової генерації. Цими ударами знеструмлювалися підстанції та, як наслідок, споживачі.

Масований обстріл 29 березня: що відомо