Харків вдруге за ранок під масованим обстрілом: у місті щонайменше 4 нових прильоти

Зранку 29 грудня росіяни масовано обстрілюють Харків. Починаючи від 5 ранку ворог вдруге атакує місто.

Близько 06:58 ворог повторно атакував Харків ракетами. Не встигло місто оговтатися від попереднього обстрілу, як його знову струсили вибухи.

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Харків під масованим обстрілом

Станом на 7 ранку мер міста Ігор Терехов повідомив про 4 нових влучання. Однак згодом у місті пролунали нові ракетні удари.

Харків знову під обстрілом - вдруге за цей ранок. Є щонайменше чотири прильоти,

– написав він.

Станом на 07:06 кореспонденти "Суспільне" нарахували щонайменше 8 вибухів.

О 7:30 Терехов повідомив про те, що ворог знову завдає ударів по місту. Він наполегливо закликав людей перебувати в укриттях.

Окупанти знову завдають ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях,

– наголосив мер.

О 5 ранку Харків атакували двома видами ракет

Зазначимо, що о 5 ранку ворог вже завдав по Харкову щонайменше 10 ударів. Ігор Терехов повідомив, що, попередньо, Харків обстріляли двома видами ракет – С-300 та Х-22.

Під час першого обстрілу були влучання у Київському та Холодногірському районах. Тоді постраждалих не зафіксували, однак в місті виникли певні проблеми з електрикою.