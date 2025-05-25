Троє дітей, яких Росія вбила на Житомирщині – з однієї родини: у МВС розповіли про атаку

Уночі 25 травня росіяни здійснили масований комбінований удар по Україні – унаслідок атаки загинули діти в Житомирській області. Стало відомо, що вони були з однієї родини, а матір зараз у важкому стані.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

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Які наслідки російського обстрілу

За словами, Клименка, станом на 10:37 відомо, що постраждало понад 70 людей: 12 загинуло, понад 60 поранено. У Житомирській області загинули діти – їм було 8, 12 та 17 років.

Серед загиблих – троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані,

– розповів Клименко.

Для атаки росіяни використали ракети та безпілотники. Ціллю стали домівки мирних громадян: пошкоджено понад 80 житлових будинків. "Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета – страх і смерть", – підкреслив міністр внутрішніх справ.

Пошкодження в різних регіонах України

Під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

У Київській області є загиблі та поранені, Наслідки атаки є у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області.

У Сумах двічі атакували промислове підприємство. Там спалахнула пожежа. Вогнеборці розпочали гасіння, але через загрозу повторного удару відійшли. По місцю роботи рятувальників ворог таки завдав повторного удару.

У Харкові ворог вдарив по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. У Шевченківському районі відомо про пошкоджені житлові багатоповерхівки, де вибито багато вікон, та офісну будівлю. В один з будинків "Шахед" влучив буквально у дах.

У Тернопільській області окупанти пошкодили промисловий об'єкт, а на Хмельниччині цивільну інфраструктуру – є загиблі та поранені.