Неспроможні здолати ЗСУ, ведуть війну навіть з немовлятами, – Залужний про російські обстріли

Росія вдень 23 листопада вчергове запустила масовану ракетну атаку по цивільній та критичній інфраструктурі України. Внаслідок цього є постраждалі та загиблі.

На такий обстріл відреагували уже представники влади України, а згодом і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Росія зганяє злість

Він підкреслив, що окупанти не здатні показати результатів на фронті проти ЗСУ, а тому зганяють свою злість на цивільних. Саме це Росія вчергове зробила 23 листопада, коли завдала масованого ракетного удару по об’єктам критичної та цивільної інфраструктури нашої держави.

Як підкреслив Головнокомандувач, росіяни, будучи неспроможним здолати Збройні Сили України, ведуть війну з:

мирними громадянами,

теплоелектростанціями,

лікувальними закладами,

і навіть немовлятами.

Цікаво, що чергового масованого удару Росія нанесла через пару годин після того, як Європарламент виизнав її державою-спонсоркою тероризму.

Близько 70 ракет

Він підкреслив, що під час атаки Росія випустила 67 крилатих ракет повітряного та морського базування, близько 30 з яких – по Києву.

Однак більшість з них Повітряні Сили ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищили. Так, за словами Головнокомандувача, знищити вдалося 51 крилату ракету з 67, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет". Ба більше, за його уточненням знищили 20 ракет з 30, які були запущені по столиці.

Тож Валерій Залужний подякував військовослужбовцям за професіоналізм, назвавши їх взірцем для всього світу, та країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО.

Дякую військовослужбовцям, чий професіоналізм рятує життя. Ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, – на межі можливого,

– написав Головнокомандувач ЗСУ.

Масований ракетний обстріл 23 листопада: коротко

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